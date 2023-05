Mattia a Fanpage.it dopo la vittoria ad Amici 22: “Una parte del montepremi andrà ai miei genitori” Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, ha avuto la sua rivincita dopo l’infortunio che lo costrinse ad abbandonare il talent show lo scorso anno. Il 19enne si è raccontato in un’intervista corale con diverse testate italiane tra cui Fanpage.it nella quale ha parlato del suo percorso di crescita e delle sue insicurezze.

A cura di Gaia Martino

Il vincitore dell'edizione appena conclusasi di Amici di Maria de Filippi, Mattia Zenzola, ha raccontato in una round table con varie testate italiane, tra cui anche Fanpage.it, il suo percorso nella scuola del talent show segnato da insicurezze, molte delle quali superate, rivelando i suoi obiettivi futuri e come ha intenzione di investire i soldi vinti. "Una parte andrà ai miei genitori per ripagarli di tutto ciò che hanno fatto per me".

Il percorso concluso con Angelina Mango

Mattia Zenzola non credeva di poter conquistare il podio affiancato da Angelina Mango: è stata una forte emozione per l'allievo di Amici 22, ballerino seguito da Raimondo Todaro, arrivare sino alla fine del percorso con la sua collega e amica. "Non mi aspettavo tutto questo, condividere quel palco con Angelina è stato bellissimo. La reputo una grande artista, la stimo tanto, lei è immensa, è fuori dal comune. Al di là del fatto che penso che abbiamo vinto entrambi, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa". Il giovane veniva da un periodo difficile, tra l'infortunio e i problemi di salute del papà, e Amici è stato per lui un modo per tornare a sorridere, così come ha raccontato:

Papà non è stato bene, quindi venire qui è stato come un tornare a sorridere facendo quello che mi piace fare. Il pensiero era sempre rivolto a lui, però avevo una distrazione e questa distrazione mi ha aiutato a rivivere, a essere più felice. E quando dico a Maria che mi ha cambiato la vita, lo penso davvero. Mi sento un Mattia diverso, reputo tutti qui come una famiglia, mi sento tanto cambiato. Non solo dal punto di vista artistico.

La sorpresa di conquistare il primo posto lo ha reso felice, alla domanda sul perché è stato preferito agli altri, ha replicato: "Abbiamo vinto tutti e quattro ieri. Mi fa ovviamente piacere essere stato premiato dal televoto, ballo per chi mi guarda, ballo per loro, cerco di trasmettere qualcosa, cerco di avere un'interazione con chi mi guarda. Ho vinto perché ho semplicemente ballato, ho fatto quello che mi piace fare, quello che mi fa star bene".

Montepremi e obiettivi futuri

A Fanpage.it Mattia Zenzola ha raccontato di voler fare un regalo ai suoi genitori con il montepremi vinto: "I soldi verranno divisi, il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. Il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me. La restante parte la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare". Il ballerino ama l'arte e sogna di poter spaziare tra cinema e danza un giorno: "Il mio sogno è vivere di arte, non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l'arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica. Voglio scoprirmi ancora di più, sono curioso". Sul suo futuro, però, non ha ancora le idee chiare, essendo il suo primo punto d'arrivo proprio la vittoria ad Amici:

Fin da piccolo ho sognato di essere qui dove sono oggi, non ho mai visto niente al di sopra di questo. Ora che posso dire di aver raggiunto questo sogno, devo ancora cercarne altri. Mi sono goduto questa esperienza senza pensare a nient'altro, devo ancora capire.

Non sono mancate le proposte di lavoro, "non so cosa mi aspetta" ha commentato, ma di certo proseguirà il suo percorso nel mondo della danza: "Continuerò a studiare". Gli piacerebbe entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti del talent: "Forse anche troppo".

Le insicurezze e la voglia di migliorarsi

Mattia Zenzola si è detto cresciuto grazie al talent show: "Mi sento un Mattia cresciuto, ho avuto la possibilità di conoscere tante persone. Prima non ero il tipo che usciva o che aveva gruppetti, studiavo e mi allenavo. Qui ho imparato tanto anche solo condividendo momenti con i ragazzi, da ognuno ho imparato qualcosa. Amici ti insegna ad essere pronto in ogni circostanza, molte volte dobbiamo passare velocemente da una cosa all'altra. Questa abilità di dover essere sempre pronti, fuori ci aiuterà tanto". È entrato nel talent show con le sue insicurezza, alcune delle quali è riuscito a combattere: "Ho insicurezze sul mio aspetto fisico, come il naso, l'altezza, che mi porto avanti da tempo e che in parte qui dentro sono riuscito a rimuovere. Altre mi rimangono tutt'ora". Queste spesso gli hanno fatto vivere dei momenti difficili nella scuola di Amici 22: "Ho dovuto combatterle da solo, ma ho un mio rito. Quando mi sentivo giù cercavo di addormentarmi per rialzarmi più forte di prima". Mattia non permette però a queste di frenare la sua voglia di migliorarsi: "Sono molto perfezionista, non mi accontento facilmente e penso che questo mi aiuti anche ad andare avanti e a migliorare". Alla domanda sull'amore, Zenzola è rimasto vago, non ha accennato al flirt con Maddalena Svevi, piuttosto ha parlato di "amicizie intense" vissute, diverse da altre costruite in casetta.

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi

Quando è stato colpito dall'infortunio, il ballerino ha usato il suo tempo per finire gli studi e prendere la patente: "Sono contento di essere riuscito a canalizzare la sofferenza in qualcosa di positivo. Sono tornato in questo secondo anno con un diploma, la patente: questo infortunio mi ha fatto rinforzato, mi ha fatto crescere". Da piccolo, ha raccontato, è stato vittima di alcuni pregiudizi da parte dei suoi coetanei: "Quando ho iniziato a ballare tutti i miei compagni facevano calcetto, venivo visto come il ragazzo che ballava, era strano. Però mi faceva stare così bene quello che facevo che me ne sono sempre fregato. Da piccolo tutto ha un peso maggiore, anche la battutina. Però non mi sono mai fatto condizionare, so quello che voglio fare, vado avanti per la mia strada".

I primi momenti da vincitore e il rapporto con i prof

Una volta terminato il programma Mattia Zenzola ha telefonato i suoi genitori, molto emozionati: questi mesi senza telefono gli hanno permesso di dare spazio ad altre attività, "Ho scoperto che lasciando il cellulare, hai tanto tempo per fare altro". Amici è stata un'opportunità "unica, come un treno che passa una sola volta" ha aggiunto, quindi ha dato il massimo per concentrarsi sull'obiettivo. È cresciuto tanto anche grazie alle critiche della maestra Alessandra Celentano, a Fanpage.it ha spiegato di aver apprezzato tutto ciò che l'insegnante ha fatto per lui:

La cosa che ho apprezzato di più è stata la sua presenza. Le chiedevo consigli, è una persona che stimo, che seguo da tempo. I suoi consigli sono stati preziosi per me, mi ha aiutato a superare qualche insicurezza che avevo all'inizio. All'inizio avevo paura della maestra, in realtà si è rivelata una persona davvero buona, abbiamo parlato, ci siamo abbracciati, abbiamo ballato insieme alla fine della puntata. Ha fatto parte del mio percorso.

Poi su Raimondo Todaro, il prof che lo ha accompagnato nel lungo percorso: "È stato fondamentale, mi ha fatto entrare nella scuola, mi ha dato una seconda possibilità dopo l'infortunio. A lui devo tanto, è stato un coach a volte severo, e quella severità mi è servita tanto. Le sue sgridate mi hanno aiutato tanto a capire alcune cose, soprattutto a migliorare anche il mio approccio a quello che facevo, il mio approccio in sala. Sono cambiato tanto in questo".