Il dolore di Mattia costretto a lasciare Amici dopo l’infortunio: “Ora devo curarmi”

Dopo tante settimane trascorse nell'attesa di guarire dall'infortunio, purtroppo per Mattia Zenzola è arrivato il momento di salutare la scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino che ha subito una lesione alla caviglia circa un mese fa, non è riuscito a recuperare e per questo motivo non potrà continuare il suo percorso con gli allievi del talent. E mentre i coach hanno avviato nuovi casting, il giovane commenta quanto successo.

Mattia Zenzola lascia la scuola di Amici di Maria De Filippi, non essendo riuscito a recuperare l'infortunio alla caviglia. Il ballerino dopo circa un mese di fermo è costretto a salutare il talent e con un video pubblicato su Tik Tok ha salutato i suoi fan e commentato quanto gli è accaduto:

Ciao ragazzi. Purtroppo come avete visto tutti, il mio percorso ad Amici quest'anno finisce qua. Non avrei mai pensato di dirvi o scrivere queste parole, purtroppo è così. Mi dispiace tantissimo, ho provato in tutti i modi, ho dato tutto me stesso, per superare l'infortunio al piede. Il dolore è stato più forte di me stavolta. Ora mi tocca stare a riposo, curarmi per cercare di tornare il prima possibile a ballare, a tornare più forte di prima. Come dice il maestro, "Non si molla".