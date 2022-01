Mattia di Amici è infortunato, Alessandra Celentano ha già aperto i casting per sostituirlo Mentre Mattia Zenzola si lascia andare alle lacrime temendo di non guarire in tempo, non sa che la maestra Alessandra Celentano ha già aperto un casting per sostituirlo. La frecciatina di Todaro: “Cerca, cerca…”.

A cura di Giulia Turco

Mattia Zenzola si è infortunato durante il suo percorso nella scuola di Amici. Il ballerino di latino americano ha una micro lesione alla caviglia che ora rischia di mettere a rischio la sua permanenza al talent di Maria De Filippi. In seguito al dovuto riposo, se la caviglia non migliore, Mattia dovrà lasciare il banco ad un sostituto. Una notizia, che lo ha scosso profondamente. Non è detta l'ultima parola certo, ma mentre il giovane ballerino si lascia andare alle lacrime per la paura di uscire, non sa che la maestra Alessandra Celentano ha già aperto un casting per sostituirlo.

L'infortunio di Mattia Zenzola ad Amici

Per la prima volta l'insegnante di danza pubblica un annuncio tramite i social ufficiali di Wittytv, per comunicare che è in cerca di un nuovo ballerino. Un messaggio insolito, che sembra lasciare intendere la sua volontà di rimpiazzare Mattia al più presto.

Sono qui a comunicare che sto aprendo dei casting per ballerini di latino americano che si reputino più bravi di Mattia. I requisiti necessari sono: Età 18 – 26 anni. Altezza da 1.75 in su. Preparazione tecnica, musicale, stilistica di livello classe AS. Versatilità o predisposizione ad altri stili di danza.

Eppure non è ancora ufficiale la notizia che Mattia debba lasciare la scuola. Il daytime del 12 gennaio ha mostrato la comunicazione che il ballerino ha ricevuto da parte di Maria: “Devi solo stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene”, gli aveva spiegato la conduttrice. Nonostante l’incoraggiamento di Maria, Mattia non era riuscito a vedere il positivo: "Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare. Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che posso andarmene? Non ce la faccio", si era sfogato.

La frecciatina di Raimondo Todaro

La permanenza di Mattia nella scuola è già un motivo di scontro tra la maestra Celentano e Alessandro Todaro, che lo segue nelle lezioni. Al video di Alessandra Celentano infatti l'insegnante di Mattia risponde ironicamente con una frecciatina via social. "Cerca, cerca…", recita la sua ultima Instagram Story. Un messaggio che lascia intendere il pieno supporto nei confronti di Mattia. Il ballerino ne è all'oscuro e anzi crede di trovare un ostacolo nel maestro: "Ho paura anche per le incomprensioni che ho avuto con il maestro", aveva confidato Mattia ai compagni. Per parecchio tempo Todaro lo aveva infatti messo a dura prova, arrivando persino a sospendergli la maglia.