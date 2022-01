Amici 21, Mattia infortunato rischia di lasciare la scuola: “Andarsene così è la cosa peggiore” È Maria De Filippi a comunicare al ballerino quale sarà il suo futuro. In seguito alla visita medica gli fa sapere: “Hai una micro lesione, si vedrà se potrai rimanere nella scuola. Mattia è a pezzi e scoppia in lacrime.

A cura di Giulia Turco

Mattia Zenzola rischia di dover lasciare la scuola di Amici 21. Il ballerino purtroppo ha subito un infortunio che per il momento prevede uno stop dagli allenamenti e quindi dalle prove per tre settimane. Lo ha stabilito la produzione in seguito ad una visita medica. Restando a riposo, la situazione potrebbe migliorare e l'allarme rientrare, ma se così non fosse Mattia dovrà lasciare definitivamente la scuola. Il ballerino si lascia andare alle lacrime e non riesce ad accettare che ciò sia potuto succedere proprio a lui. La paura di interrompere il suo percorso è enorme.

Il messaggio di Maria De Filippi per Mattia

È Maria De Filippi a comunicare al ballerino quale sarà il suo futuro. In seguito alla visita medica gli fa sapere: "Hai una micro lesione, si vedrà se potrai rimanere nella scuola. Devi solo stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene". Mattia è a pezzi e scoppia in lacrime attirando l'attenzioni dei suoi compagni in casetta che fanno di tutto per fargli sentire il loro supporto. Si rendono disponibili ad assisterlo e si assicureranno che non faccia il minimo sforzo. Mattia non riesce a vedere positivo: "Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare. Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che posso andarmene? Non ce la faccio", si sfoga. "Se torno a casa non so neanche io che cosa farò. Il mio sogno era entrare qui". Il ragazzo racconta di aver vissuto un periodo difficile prima di entrare nella scuola: "Dopo tutto quello che ho passato con papà che non è stato bene… quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo".

Le incomprensioni con il maestro Todaro

C'è un altro fronte che preoccupa il ballerino: quello delle incomprensioni sorte con il suo maestro Raimondo Todaro. Teme che il suo infortunio possa influire negativamente sull'opinione che l'insegnante ha del suo percorso. "Ho paura anche per le incomprensioni che ho avuto con il maestro", confida Mattia ai compagni. Da diversi mesi infatti Todaro lo sta mentendo a dura prova e in più occasioni gli ha sospeso la maglia.