Finale Amici, Mattia Zenzola piange rivedendo il padre: “Ha avuto paura di perderlo” Sorpresa per Mattia Zenzola durante il daytime di Amici andato in onda giovedì 11 maggio. In studio per lui il padre, di fronte al quale il ballerino si è commosso. Una lettera della madre ha spiegato il motivo delle lacrime: “Ha temuto di perderlo”.

A cura di Stefania Rocco

Sorpresa per Mattia Zenzola a un passo dalla finale di Amici 2023. Il ballerino è stato convocato in studio con la scusa di una prova audio. Ma una volta arrivato sul posto, ha trovato ad attenderlo una lettera scritta da sua madre. “Caro Mattia, sono mamma. Finalmente hai raggiunto l’obiettivo che tanto sognavi, quella finale che hai inseguito per due anni superando ogni ostacolo di fronte a te. Di forza ne hai sempre avuta tanta fin da piccolo, la forza di superare i momenti in cui ti sentivi solo, la forza di cercare sempre il bene nelle persone anche quando quel bene non arrivava. Ricordo ancora quando ti vestivi tutto precisino aspettando venissero a prenderti, per poi rimanere in silenzio quando non succedeva”, ha detto la donna di fronte al figlio commosso.

La lettera della madre di Mattia Zenzola

“Devi ritrovare l’energia e il sorriso con cui, insieme ai tuoi fratelli, hai sempre riempito casa”, ha aggiunto Giulia Ninni, madre di Mattia, “Quando nei momenti di difficoltà ti rifugiavi nella tua camerata abbassando tutte le tapparelle per non far entrare la luce e chiuderti in te stesso, permettendo solo alla nostra cagnolina Nina di entrare a farti compagnia mentre eri immerso nei tuoi pensieri. La camerata è il posto in cui ti sei rifugiato quando il tuo sogno ad Amici sembrava essere svanito, quando lo sconforto sembrava prendere il sopravvento sulla determinazione. La tua camerata è il posto in cui ti sei rifugiato quando papà è stato male, nei mesi in cui hai convissuto con la paura di perderlo. Ma tu hai sempre avuto una grande forza, Mattia. Hai sempre illuminato ogni palco sul quale tu abbia ballato. Hai illuminato la via mia e quella di papà, che ti accompagnava a tutte le gare, supportandoli in silenzio. Vi è sempre bastato guardarvi e sorridervi per dirvi tutto”.

L’incontro con il padre e le lacrime di Mattia Zenzola

Terminata la lettera, il padre di Mattia è entrato in studio. A causa delle regole anti Covid, padre e figlio non hanno potuto abbracciarsi. Ma a distanza di 9 mesi dall’ultimo incontro, non sono riusciti a trattenere le lacrime. “Io sto benissimo. Sono qui per te. È passato tutto. Adesso dovrai vivere la tua vita felice”, lo ha rassicurato il padre, “Ti amo tantissimo e lo sai. Abbiamo sofferto insieme tutte le volte che abbiamo partecipato alle gare in ogni parte del mondo. A questo ultimo traguardo, pensi sarei potuto mancare? Ti devo dare la forza per andare avanti. Sono soddisfattissimo e questo mi fa star bene. Mi stai regalando la vita, il regalo più bello che potessi farmi. Adesso non devi più preoccuparti per me, devi preoccuparti per te. Io sto bene”. Commosso Mattia: “Sei sempre stato il mio pensiero costante. Speravo ogni giorno che tu stessi bene, non vederti ogni giorno è stato brutto. Sono troppo felice di vederti qua”.