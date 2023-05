La madre di Mattia Zenzola: “È innamorato di Maddalena Svevi, mi è dispiaciuto vederlo piangere” Giulia Ninni, madre di Mattia Zenzola, si dice certa che il figlio sia ancora innamorato di Maddalena Svevi, ballerina e ultima eliminata da Amici 2023. “Mi è dispiaciuto vederlo piangere dopo le frasi che lei ha pronunciato”, ha ammesso la donna.

A cura di Stefania Rocco

Mattia Zenzola è ancora innamorato di Maddalena Svevi. Ne è certa Giulia Ninni, madre del ballerino che sarà protagonista della finale di danza di Amici 2023 insieme alla collega Isobel Kinnear e che resta ancora in corsa per la vittorias finale. Intervistata da BlogTivvù, la donna si è detta certa che il figlio non abbia ancora superato i suoi sentimenti per la collega conosciuta tra i banchi del talent show condotto da Maria De Filippi. “Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena”, ha ammesso la donna, “Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento. Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così”.

Mattia Zenzola definito “tamarro”, parla la madre

La donna si è espressa anche a proposito dei termini utilizzati da Maddalena e Benedetta Vari per descrivere Mattia. Furono proprio quelle frasi a ridurre il ballerino in lacrime. “Quando ho sentito che lo definivano ‘tamarro’ mi sono messa a ridere. Mio figlio è tutto tranne che tamarro, perché è educato e galante. È vero, parla poco magari, ma quando lo fa è profondo e soprattutto non cerca mai di farti la guerra”.

“Mattia farà di tutto per instaurare un’amicizia con Maddalena”

La donna si è detta certa che il rapporto tra Mattia e Maddalena non sia destinato a finire. Il figlio, anticipa, avrebbe intenzione di fare in modo da instaurare con la collega almeno un rapporto di reciproco affetto: “Non so se ci potrà essere un ricongiungimento tra loro”, ha chiarito la madre di Mattia, "Certamente mio figlio farà di tutto affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia”. Non è detto che, fuori da Amici, i due non riallaccino il loro rapporto. Ad anticiparlo era stata proprio Maddalena quando aveva lasciato Mattia: "Devo avere la concentrazione per quello che ci sarà adesso. Io sono interessata alla persona che sei, vorrei scoprirti fuori da qui. Forse non riusciamo a gestire qualcosa che probabilmente è più grande di noi".