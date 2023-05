La dedica di Lorella Cuccarini ad Angelina dopo Amici 22: “Avevi già talento, ora prenditi tutto” Lorella Cuccarini è stata la coach di Angelina Mango durante il suo percorso nella scuola di Amici, ed è alla sua allieva che dedica alcune parole dopo la vittoria nella categoria canto della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

A cura di Ilaria Costabile

Anche la 22esima edizione di Amici si è conclusa, con la vittoria di Mattia Zenzola, un altro ballerino che si è fatto notare tra numerosi cantanti presenti in questo lungo percorso nella scuola di Cinecittà. La categoria canto, invece, è stata vinta da Angelina Mango, capace in questi mesi di dimostrare la sua versatilità e la capacità di creare testi coinvolgenti e ascoltati dal pubblico. A puntare sul suo talento fin da subito è stata Lorella Cuccarini, che è stata la sua coach e le ha permesso di spaziare da un genere all'atro, mostrando la sua bravura. La showgirl ha quindi dedicato alcune parole alla sua allieva.

La dedica di Lorella Cuccarini per Angelina

Quelle di Lorella Cuccarini sono le parole di un insegnante che ha visto crescere la propria allieva, seguendo il suo percorso passo dopo passo, assecondandone i tempi e mettendone alla prova le abilità. La showgirl non ha mai risparmiato Angelina, spronandola a dare sempre di più, anche quando di è trattato di ricevere la maglia del serale, la cantante ha dovuto sudare un bel po', nonostante le classifiche, stilate anche da giudici esterni ad ogni puntata, la volessero sempre ai primi posti. Dopo la vittoria conquistata nella finale di domenica 14 maggio, dedicata però solo alla categoria canto, Cuccarini scrive:

Nina, è stato un privilegio accompagnarti in questa avventura! Quante emozioni con te: sei stata una scoperta continua e meriti tutto quello che hai conquistato. Avevi già talento, ma questi mesi ti hanno dato la consapevolezza di essere nel “posto” giusto. Ora prenditi tutto

L'emozione di Angelina Mango

Anche Angelina, che ha vinto anche il premio della critica e il premio delle radio, ha voluto lasciare ai social qualche pensiero in merito alla finale e su Instagram, pubblicando una foto in cui solleva la coppa, dopo alcuni ringraziamenti scrive: "Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso".