Angelina Mango dopo la finale di Amici 22: “Sono ancora stordita, spero di rendere onore a Maria” Angelina Mango dopo la finale di Amici 22 torna su Instagram per i ringraziamenti: “Sono ancora stordita” ha commentato prima di rivolgere parole d’affetto a Maria de Filippi. “Sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e all’affetto che mi ha dedicato”

A cura di Gaia Martino

Dopo la finale di Amici 22 andata in onda ieri, domenica 14 maggio, Angelina Mango ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram. La cantante, figlia del noto cantautore Mango morto nel 2014, si è classificata seconda vincendo la categoria canto. "Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole", le prime parole social.

Le parole di Angelina Mango dopo la finale

Angelina Mango è felice del percorso fatto ad Amici. La cantante con un post condiviso su Instagram ha ringraziato i suoi compagni d'avventura e chi lavora dietro le quinte del talent show: "Non sono mai stata così grata e fiera e felice, non potevo desiderare compagni di viaggio migliori, e condividere il palco con Mattia, Wax e Isobel è stato un onore. Tutte le persone che lavorano ad Amici, ne sono sicura, sono dei veri angeli custodi". Poi i ringraziamenti a Maria de Filippi: "Sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e all’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso".

Tra le stories ha poi aggiunto: "Sono ancora stordita ma un grazie gigante non me lo toglie nessuno".

Le reazioni degli ex allievi al messaggio di Angelina

Tanti ex allievi del talent show che hanno fatto parte del percorso di Angelina hanno commentato il post: per la cantante solo cuori e parole d'affetto. "Ti meriti tutto baby" ha scritto l'ex ballerina Rita Pompili prima di Gianmarco Petrelli che ha lasciato un piccolo verso della canzone di Angelina: "COME SE COME SE COME SERE D’ESTATE". Tra i commenti anche quello di Alessio Cavaliere, ex ballerino: "Angelì" ha scritto con l'emoticon di un cuore fasciato.