Due casi di Covid ad Amici 22: “Rischio slittamento per la semifinale del 6 maggio” Dagospia fa sapere che due allievi di Amici 22 sono risultati positivi al Covid: la puntata del Serale stasera andrà regolarmente in onda perché registrata giovedì scorso, “rischio slittamento per la semifinale in programma per il 6 maggio”.

A cura di Gaia Martino

Stando a quanto fa sapere Dagospia due allievi di Amici di Maria de Filippi sarebbero risultati positivi al Covid. La puntata del Serale in programma per questa sera, sabato 29 aprile 2023, andrà regolarmente in onda, si legge, essendo la puntata già registrata. A rischio sarebbe la semifinale prevista per sabato 6 maggio.

Due allievi in casa Amici positivi al Covid

Scrive Giuseppe Candela su Dagospia che due allievi sarebbero risultati positivi al Coronavirus. Non sono stati specificati i nomi dei concorrenti del talent show che avrebbero contratto il virus ma in queste ore sarebbero in corso tutti i dovuti accertamenti. La puntata del Serale di questa sera non è però a rischio: anche sul profilo ufficiale del programma un'ora fa è comparso il post che dà appuntamento alla prima serata di Canale 5. "Questa sera l'appuntamento è con il Serale di Amici22! Noi non vediamo l'ora che inizi la settima puntata e voi? Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5, non mancate", le parole scritte nella didascalia. A rischio sarebbe la registrazione – che solitamente si svolge tra mercoledì e giovedì – della penultima puntata del talent show che dovrebbe andare in onda il prossimo weekend, sabato 6 maggio 2023. Seguiranno aggiornamenti.

Le anticipazioni della puntata di stasera

L'appuntamento con il serale di Amici di questa sera è stato registrato lo scorso giovedì 27 aprile: gli ospiti della serata saranno Emma Marrone ed Enrico Brignano, stando alle anticipazioni, poi la puntata vedrà il tradizionale ballottaggio finale che si concluderà con un'eliminazione. Uno tra Cricca ed Aron sarà costretto a salutare il talent show e i suoi compagni d'avventura. Settimana sfortunata per i protagonisti dell'edizione in corso del programma: Isobel Kinnear, la ballerina pupilla della maestra Celentano, si sarebbe infortunata e avrebbe dovuto lasciare lo studio per un consulto medico.