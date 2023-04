Anticipazioni Amici Serale, chi viene eliminato nella puntata di sabato 29 aprile

La settima puntata di Amici vedrà sfidarsi al ballottaggio finale Cricca contro Aaron. Solo uno di loro dovrà lasciare la scuola. Isobel infortunata durante una prova per il ballottaggio, dovrà lasciare lo studio. L’appuntamento è per sabato 29 aprile in prima serata su Canale 5.