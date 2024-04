video suggerito

Amici 2024, Alessandra Celentano contro Emanuel Lo: "Che pa**e, non capisci niente" Nella sesta puntata del serale di Amici, trasmessa il 27 aprile, lo scontro tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo a seguito del guanto di sfida tra Sofia e Marisol.

A cura di Daniela Seclì

Sabato 27 aprile è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2024. Non sono mancati i battibecchi. In particolare, hanno avuto una lite Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Nel corso della prima manche Emanuel Lo e Lorella Cuccarini hanno sfidato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Il motivo del contendere è stato il guanto di sfida tra Sofia e Marisol.

Lo scontro tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo

Emanuel Lo ha proposto un guanto di sfida di improvvisazione a Marisol perché ritiene che sia il miglior modo per conoscersi a fondo e lasciarsi andare. Alessandra Celentano, dopo avere disegnato delle palle su un foglio, ha commentato in modo didascalico: "Due pa**e". E Emanuel Lo di rimando: "Ecco cosa insegna la Maestra Celentano, i cerchi. L'altra volta sei stata maleducata ed egoriferita. Non è bello da parte tua visto l'età che hai e il ruolo che ricopri". Alessandra Celentano si è infervorata:

Dovevo aspettare te, che arrivassi tu ad Amici per dire che io so insegnare i cerchi e non altro. Posso dirti che non hai capito niente l'altra volta e questo succede purtroppo molto spesso. Non hai capito niente perché tu vuoi fare passare che io abbia detto che l'improvvisazione non è importante. Come al solito non capisci niente. Ho detto che saper improvvisare non vuol dire necessariamente essere bravi o meno bravi.

La stoccata di Cristiano Malgioglio a Emanuel Lo

Cristiano Malgioglio ritiene che il guanto di sfida sia troppo sbilanciato a favore di Sofia e ha punzecchiato Emanuel Lo: "A te piace giocare facile. Io amo gli uomini che hanno tanto coraggio. La mia povera nonna diceva: "Di un uomo senza coraggio bisogna prendere solo un assaggio e poi mandarlo via". Poi, ha rimproverato anche Alessandra Celentano: "Però Celentano zitta anche tu o mi fai perdere il filo". Sofia ha vinto il guanto di sfida.