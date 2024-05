video suggerito

Anticipazioni Amici, puntata del 12 maggio: chi rischia di essere eliminato e gli ospiti Le anticipazioni dell'ottavo appuntamento con il Serale di Amici 23: quali allievi sono finiti al ballottaggio finale, a rischio eliminazione, e gli ospiti della puntata del 12 maggio 2024. Attenzione spoiler.

A cura di Ilaria Costabile

Nel pomeriggio di giovedì 9 maggio si è tenuta la registrazione della nuova puntata del Serale di Amici la cui messa in onda è prevista per domenica 12 maggio, diversamente dal solito appuntamento del sabato, sempre in prima serata su Canale 5. La sfida tra gli allievi rimasti in gara si fa sempre più ardua, ci sono ancora Sarah, Petit, Marisol, Holden e Dustin. Nell'ottavo appuntamento con il talent show un altro concorrente dovrà abbandonare per sempre la scuola di Cinecittà, davvero ad un soffio dalla finale, che sarà trasmessa per sabato 18 maggio. Ecco le anticipazioni, fornite dal Vicolodellenews.it: attenzione spoiler.

Le anticipazioni del Serale di Amici 23: chi rischia l'eliminazione

In questa nuovo appuntamento del serale si giocherà la partecipazione alla prossima puntata, perdendo così la possibilità di assaporare la vittoria. Stando alle anticipazioni, la prima manche ha visto aprire le danze alla squadra di Celentano e Zerbi che hanno visto la vittoria della ballerina Marisol, che batte sia Mida che Sarah, situazione che si ripete anche nella seconda manche, ma stavolta è Dustin a vincere dopo le esibizioni di Mida prima e poi di Sarah. La terza manche vede, invece, la vittoria di Sarah su Holden, mentre Petit con la sua esibizione guadagna punti, segnando così il destino di Sarah e Mida.

Una volta concluse le tre fasi della puntata, quindi, arriva il momento di comunicare chi, tra gli allievi restanti, accederà all'ultimo step di questo percorso ormai iniziato lo scorso settembre. In finale, infatti, ci sono Holden, Petit, Marisol e Dustin. Al ballottaggio finale, quindi, sono arrivati Mida e Sarah, ma non si sa ancora chi dovrà abbandonare la scuola.

Gli ospiti dell'ottava puntata del Serale

Nell'ottava puntata del Serale di Amici saranno presenti in qualità di ospiti musicali Irama e gli Articolo 31, mentre non mancherà anche uno spazio dedicato all'ironia e alla comicità, con l'arrivo di Geppi Cucciari.