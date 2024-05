Alfonso Signorini ad Amici 23, il conduttore offre un’opportunità ai ragazzi: la loro reazione

video suggerito

Alfonso Signorini ad Amici 23. Il noto conduttore è comparso a sorpresa (con un messaggio) durante il daytime del 7 maggio del talent, assegnando un compito ai ragazzi. Si tratta di una grande opportunità per i cantanti e i ballerini ancora in gara di mettere alla prova il loro talento e pensare fuori dagli schemi.

La comunicazione a sorpresa di Alfonso Signorini ai ragazzi

Alfonso Signorini ha scritto alcune parole per i ragazzi di Amici 23, offrendo loro una grande opportunità. Il prossimo 19 luglio, il noto conduttore dirigerà La Bohéme di Giacomo Puccini all'Arena di Verona e ha pensato di far immergere i cantanti e i ballerini in un'atmosfera unica: dovranno preparare una coreografia o riarrangiare a Il valzer di Musetta, dando vita a una loro creazione. In palio un premio speciale.

Perché Signorini ha pensato proprio ai ragazzi di Amici? Il motivo è legato al significato dell'opera:

Semplice, racconta la storia di un gruppo di giovani artisti, tutti talentuosi, senza il becco di un quattrino in tasca ma pieni di sogni nel cassetto, una storia nella quale molti di voi e dei giovani che vi seguono potranno identificarsi. Si parla anche d'amore, che è il motore di tutta la nostra vita.

La reazione dei cantanti e dei ballerini

"Quindi dobbiamo cantare o scrivere sulla Bohéme", ha detto Mida subito dopo aver letto le parole di Signorini al resto dei compagni. "Bisogna fare qualcosa di particolare, non bisogna coreografarlo e basta", ha riflettuto Marisol insieme agli altri. Poi Sarah ha provato a darle un'idea: "Potreste farlo insieme tu e Dustin, voi due ballerini". A decidere sarà Alfonso Signorini e uno solo di loro avrà una grande opportunità, che con molta probabilità sarà proprio quella di esibirsi sul prestigioso palco dell'Arena di Verona.