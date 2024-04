video suggerito

Gaia dopo Amici 23: "Con Mida affronteremo la situazione quando uscirà, continuo a pensare positivo"

Gaia e Lil Jolie sono state ospiti di Verissimo nella puntata del 27 aprile. La ballerina e la cantante sono state eliminate da Amici 23 nel corso dell'ultima puntata del Serale e, nello studio di Silvia Toffanin, hanno parlato del loro percorso nella scuola.

Gaia e il rapporto con Mida ad Amici 23

Gaia ha ricordato i mesi vissuti ad Amici 23, dall'ingresso a settembre al recente infortunio che l'ha costretta a fermarsi e ad essere sostituita dalla ballerina Aurora (a sua volta in studio a Verissimo). Nel percorso di Gaia è stata importante anche la presenza di Mida, il suo primo ragazzo:

Anche lui è stato importante in questo mio percorso di crescita. La mia prima relazione, le mie prime emozioni verso un ragazzo. Mi ha aiutata in tanti punti deboli, a superarli inconsciamente. Rimane una persona molto importante per me, poi si vedrà fuori.

La storia tra Mida e Gaia è finita a un passo dal Serale, anche se tra loro sembrano esserci ancora dei sentimenti reciproci. La ballerina, infatti, non esclude un ritorno di fiamma una volta che il cantante uscirà da Amici:

Siamo molto diversi, mi piace pensare positivo nelle cose e continuerò a farlo. È difficile viversi dentro una bolla, magari fuori potrebbe essere diverso. Chi vivrà, vedrà. Gli voglio bene e avremo modo di affrontare la situazione fuori.

"Quindi lo aspetterai?", ha chiesto Silvia Toffanin. "Lo aspetterò è una grande parola, vedremo fuori", ha chiarito la ballerina.

La storia tra Mida e Gaia ad Amici

A un passo dall'inizio del Serale, Gaia e Mida avevano deciso di lasciarsi. A volerlo il cantante, che ha spiegato: "Ho bisogno di stare da solo, sento di non poterti dare quello che meriti". Una rottura che la ballerina non avrebbe ancora del tutto superato, continuando a pensare al loro rapporto e confessandogli di non riuscire a fare a meno di lui.

Mida però sembrerebbe aver fatto un passo indietro: come si è visto nel daytime del 4 aprile, ha invitato la sua ex ad ascoltare il nuovo brano. "Vuoi sentire come abbiamo cambiato il pezzo?" le ha chiesto. La ballerina si è subito avvicinata, facendo storcere il naso a Lil Jolie e Lucia che, dal giardino, hanno assistito alla scena. Tra i due c'è poi stato un altro confronto: Gaia è stata male per il comportamento di Mida, che non le ha nemmeno fatto gli auguri di compleanno e non le è stata vicino dopo l’infortunio. “Mi aspettavo una vicinanza che non c’è stata, hai pensato prima al programma”, ha detto la ballerina.