Fiorello è il Re Mida della tv: l’ultima puntata di VivaRai 2 conquista il record stagionale

A cura di Ilaria Costabile

Quando si pensa ad un nome afferente all'ambito televisivo che sia garanzia di successo quello è, senza ombra di dubbio, Rosario Fiorello. Lo showman siciliano è riuscito in un'impresa che sembra impossibile anche al solo pensarla: creare uno show alle 7 del mattino e fare in modo che il pubblico lo segua. Ebbene, l'ultima puntata di Viva Rai2 si è conclusa con un record stagionale, non soltanto in termini di share che ha sfiorato il 23%, ma anche in fatto di numeri, dal momento che 1.126.000 spettatori erano lì, a guardare Ciuri e la sua allegra combriccola. Ma…come ci è riuscito?

Fiorello e l'arte (innata) di innovare la tv

Volendo utilizzare un detto d'uso comune, diamo a Cesare quel che è di Cesare, e diciamo chiaramente che l'unica personalità in grado di creare un prodotto innovativo, capace di intrattenere il pubblico, che riesca a strizzare l'occhio al varietà di un tempo, ma in una veste completamente nuova, poteva essere solo Fiorello. Non si tratta di un elogio fatto a seguito dei risultati più che soddisfacenti di questa prima stagione, bensì di un riconoscimento che arriva a conclusione di un percorso iniziato dallo showman siciliano, ancor prima dell'approdo nella fascia mattutina di Rai2.

Non tutti ricorderanno, ma forse sarebbe giusto farlo, i vari step che hanno caratterizzato il ritorno di Fiorello in tv, dopo la scelta di prenderne per un po' le distanze. Partiamo, quindi, dall'avventura di Viva RaiPlay (preceduto da Viva Asiago 10), lo show totalmente in streaming che era riuscito nel grande intento di portare il pubblico affezionato alla canonica Rai, sulla piattaforma streaming della tv pubblica, anche lì macinando numeri incredibili.

A questo, poi, si aggiunge il già notissimo contenitore "Edicola Fiore" con il quale Fiorello dava il buongiorno agli italiani. Il format diffuso prima sui social, nell'ormai lontano 2011, poi approdato su Rai Radio 2 nel 2013 e, infine, diventato un programma televisivo tra il 2016 e il 2017, trasmesso su Sky e Tv8, era già seguitissimo dal pubblico, ma rappresentava un'eccezione nella pluralità di proposte radiotelevisive e, di fatti, ha gettato le basi per quella che è stata la rivoluzione di Viva Rai2.

Foto dalla diretta di Edicola Fiore

Insomma, la volontà di innovare c'è sempre stata. In questo nuovo progetto c'è stata l'intelligenza di voler trattenere elementi vincenti, seppur appartenenti al passato, come la dimensione amicale, l'atmosfera leggera, festosa, tra sketch con le incredibili spalle Biggio e Casciari, uniti ad un'immancabile ancoraggio all'attualità, con tanto di ospiti assai noti, che ha reso VivaRai2 un unicum nel panorama della televisione italiana.

Non era mai accaduto prima che uno spazio televisivo, in onda alle 7 del mattino, fosse seguito da più di un milione di persone, complice anche il supporto di RaiPlay che ha permesso agli utenti di godere della visione dello show ovunque loro si trovassero.

Fabrizio Biggio e Rosario Fiorello nella parodia dei "Me contro te"

Il varietà, nella sua essenza più pura, quella devota all'intrattenimento, è tornato in auge, solo che non ci si sarebbe aspettati che accadesse in un momento in cui si pontifica su come la televisione dovrebbe essere e invece non è. Ma soprattutto, non era contemplato, che ciò potesse avvenire in un momento così atipico della giornata, che la magia del divertimento si ripetesse quotidianamente e che il tutto potesse avvenire servendosi di un glass box, posizionato in via Asiago, a Roma, e di una strada diventata palcoscenico.

Quest'ultimo punto ha generato non poche tensioni, e potrebbe essere un ostacolo per la prossima stagione dello show, ma è noto che la creatività e la voglia di spingersi oltre certi limiti, porta con sé delle problematiche, delle matasse da dover districare. Ci auguriamo, però, che i nodi si sciolgano presto, anche se "il bis" di un qualcosa che ha avuto tanto successo, genera il timore che non sia più come prima. Ma l'allegra combriccola saprà, certamente, porvi rimedio.

A conti fatti, quindi, VivaRai2. Ma soprattutto Viva Fiorello.