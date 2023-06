VivaRai2 chiude in bellezza ma il suo futuro è a rischio: “Tensioni con i condomini di Via Asiago” La seconda stagione di VivaRai2 potrebbe essere a rischio, dal momento che sono sorti dei problemi di carattere logistico. I condomini di Via Asiago, infatti, si sono lamentati dei continui movimenti all’alba, chiedendo di “liberare” la strada dove si trovano le sedi radiofoniche della Rai.

A cura di Ilaria Costabile

È stata una delle trasmissioni più innovative di quest'anno televisivo, ma Viva Rai2 potrebbe non tornare per una prossima stagione e il perché non è legato al riscontro del pubblico, o agli ascolti tv, bensì a problematiche di carattere logistico. I condomini di Via Asiago, infatti, hanno manifestato il loro disappunto in merito alla possibilità di dar vita ad una nuova stagione dello show mattutino di Rai2 che, di fatti, si svolge proprio tra le palazzine adiacenti alla sede delle reti radiofoniche della Rai.

I problemi sollevati dai condomini di Via Asiago

Ne hanno parlato in diretta Fiorello e Biggio al Tg2 Post nella serata di ieri, che ha preceduto l'ultima puntata di VivaRai2 in onda venerdì 9 giugno, dove hanno fatto un bilancio delle centoquindici puntate di questa prima stagione, parlando anche delle possibilità di un ritorno in inverno. Il primo a confermare con entusiasmo la presenza di Viva Rai2 nel palinsesto tv del prossimo anno televisivo è stato Biggio che, però, non ha nascosto il fatto che vi fossero dei problemi relativi al malcontento degli abitanti di Via Asiago: "Lo vogliamo rifare tutti, sempre se i condomini vorranno noi torniamo. Siamo nelle loro mani". Sulla questione si è espresso anche lo showman siciliano, che entrato più nel dettaglio ponendo l'attenzione sulle difficoltà che, eventualmente, avrebbe l'intero team a ricostruire la trasmissione in un posto che non sia Via Asiago:

Un problema c’è. Quando ci chiedono ‘lo rifarete?’, non è facile dire di sì. Devo essere sincero, credo che non si possa fare in via Asiago e se non si può fare in via Asiago credo non si possa fare da nessuna parte. Questo programma è nato li, abbiamo bisogno degli studi di via Asiago, dei camerini.

Il viavai attorno alle sedi della Rai inizia all'alba, intorno alle cinque, quando troupe e protagonisti dello show si presentano in loco per prepararsi alla messa in onda, che prevede coreografie, performance canore e sketch.

Lo striscione con "Liberate Via Asiago"

Nel corso della puntata, Fiorello intento a riprendere l'esterno della sua bolla di vetro, ha inquadrato uno striscione che campeggiava dietro il pubblico appostato dietro le transenne per assistere allo spettacolo. La scritta, inequivocabile, letta anche dallo showman, era stata apposta lì dai condomini, si legge "Liberate Via Asiago", scritto a caratteri cubitali, con il commento a latere di Fiorello: "Eh, hanno ragione". Nel salutare il pubblico dell'ultima puntata di Viva Rai2, il conduttore ha ringraziato coloro che hanno seguito l'appuntamento mattutino con lo show e si è congedato, dicendo: "Proviamo a risolvere qualche problema, e magari può essere che ci rivedremo all’inizio dell’inverno".