Annalisa ha sposato Francesco Muglia, le prime foto del matrimonio e dell’abito da sposa Annalisa ha sposato il compagno Francesco Muglia. Diffuse via Instagram le prime foto delle nozze. La cantante ha indossato un abito corto bianco. “L’amore è una spinta fortissima verso il futuro”, ha scritto dopo il sì.

A cura di Stefania Rocco

Annalisa ha sposato il compagno Francesco Muglia. È stata la cantante, di solito riservatissima, a convidiere sui social una foto delle nozze. Il neo sposo non compare nella foto. C’è solo Annalisa che sfoggia l’abito da sposa indossato, un modello corto, bianco e con collo alto, realizzato da Dolce&Gabbana, con scarpe abbinate, anche queste chiare. Annalisa ha preferito raccogliere i capelli in una coda alta, con la consueta frangia a coprire la fronte. Per il momento, la cantante non ha condiviso alcuna altra foto dell’evento.

Il messaggio di Annalisa dopo le nozze

Nel messaggio pubblicato per accompagnare la foto in cui posa in abito da sposa, Annalisa ha scritto: “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023”. Decine i like degli amici, alcuni dei quali famosi. Emma Marrone, Chiara Ferragni, Alessandra Amoroso, Paola Di Benedetto, Elisabetta Gregoraci, Maria Sole Pollio, Noemi e Baby K sono tra quelli che hanno commentato la foto.

Il doppio matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati con una doppia cerimonia. Durante la prima, celebrata ad Assisi il 29 giugno, luogo caro allo scopo, è stato celebrato il rito religioso di fronte a circa 80 invitati tra amici e parenti. Nel corso della seconda, gli sposi hanno celebrato il rito civile a Tellaro, in questo caso di fronte a numerosi presenti. La foto postata da Annalisa, però, risale al 29 giugno. Muglia è un manager della compagnia Costa Crociere. Ha conosciuto Annalisa due anni fa per motivi professionali. La storia d’amore tra i due, vissuta in gran segreto, è diventata nota solo recentemente con le pubblicazioni comparse sul sito del comune di Savona.