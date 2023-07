Maria De Filippi al matrimonio di Annalisa con Francesco Muglia, ad accompagnarla è Rudy Zerbi Maria De Filippi ha partecipato alle nozze di Annalisa con Francesco Muglia, celebrate sabato 1° luglio a Tellaro. Fu proprio la conduttrice a lanciare la cantante grazie ad Amici. Ad accompagnare De Filippi è stato l’amico e collega Rudy Zerbi.

A cura di Stefania Rocco

Maria De Filippi, tradizionalmente molto poco mondana, ha fatto un’eccezione per Annalisa, cantante lanciata con Amici e oggi diventata una tra le cantanti più ascoltate in Italia. La conduttrice del celebre talent show di Canale5 è stata fotografata sabato 1° luglio a Tellaro, in provincia di La Spezia, dove ha partecipato alle nozze della sua pupilla con Francesco Muglia. È stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a condividere lo scatto che mostra Maria partecipare alle nozze di Annalisa. Pochissime le altre foto circolate in rete, nel rispetto della richiesta di privacy avanzata dall’artista.

Maria De Filippi alle nozze di Annalisa

Maria De Filippi e Rudy Zerbi alle nozze di Annalisa e Francesco Muglia

Ad accompagnare Maria alle nozze della cantante è stato Rudy Zerbi, amico e collega. Zerbi, ex produttore discografico, è entrato a far parte da anni della squadra di lavoro di Maria De Filippi. Oggi è tra i coach di Amici e giudice di Tu sì que vales, oltre che collaboratore a Uomini e Donne (in quel caso dietro le quinte). Come Maria, Zerbi è legato ad Annalisa da un rapporto di forte affetto. Fu proprio lui a intuirne il talento all’epoca della sua partecipazione ad Amici. Una previsione che si è rivelata essere quanto mai azzeccata.

Il matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati con rito civile (quello religioso era stato celebrato il 29 giugno ad Assisi) sabato 1° luglio a Tellaro. Pochissime le foto dell’evento circolate sui social. Annalisa ha condiviso solo uno scatto in abito da sposa, prima di blindare l’evento. I neo sposi, del resto, hanno dimostrato di essere profondamente riservati, al punto che il legame di Annalisa con Muglia è diventato di dominio pubblico solo poche settimane prima delle nozze e non per volere dei diretti interessati: sono state le pubblicazioni di matrimonio a rendere ufficiale la loro storia d’amore. Nel rispetto di quel desideri di privacy, gli invitati alle nozze non hanno condiviso sui social alcuna foto dell’evento.