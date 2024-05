video suggerito

Endless Love, Uomini e Donne e Amici non vanno in onda: come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio Endless Love, Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5 non vanno in onda: ecco come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio e cosa andrà in onda al posto dei noti programmi di Maria De Filippi e Myrta Merlino.

Endless Love, Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5 non vanno in onda: ecco come cambia la programmazione Mediaset del 1 maggio e cosa andrà in onda al posto dei noti programmi di Maria De Filippi e Myrta Merlino.

Il cambio di programmazione di Canale 5: cosa va in onda

La programmazione tv di Canale 5 subisce un cambio di palinsesto in occasione della giornata del 1 maggio: tutto regolare fino alla messa in onda di Beautiful alle 13:47, poi Endless Love salta insieme a Uomini e Donne, sostituiti da diversi episodi della serie La Promessa. Non vanno in onda nemmeno il daytime di Amici e Pomeriggio 5, al posto dei quali andrà Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah. Alle 18:47 non cambia lo spazio dedicato ad Avanti un altro di Paolo Bonolis con Luca Laurenti, prima del consueto appuntamento con il Tg5 delle 20.00. Regolare anche Striscia la Notizia e la prima serata di Canale 5 sarà dedicata al cinema con il film Corro da te con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Il 1 maggio in tv: il Concertone su Rai 3

Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi riprenderanno la normale programmazione da giovedì 2 maggio, così come Endless Love e Pomeriggio 5. La tv generalista si accende oggi con l'atteso appuntamento con il Concertone del primo maggio, in onda su Rai 3 a partire dalle 15:15. Tantissimi gli ospiti e i cantanti che si susseguiranno sul palco del Circo Massimo di Roma. Noemi e Ermal Meta, mentre a Big Mama toccherà la presentazione dell'opening, l'inizio delle quasi dodici ore di concerto che termineranno oltre la mezzanotte.

Gli orari e come seguire il Concertone in tv, mentre a Taranto avrà luogo l'undicesima edizione dell'Uno Maggio Libero, condotto dalla giornalista d'inchiesta Valentina Petrini, dall'attore Andrea Rivera, dalla conduttrice radio e consulente musicale di Propaganda Live Martina Martorano, a cui si aggiunge infine la giornalista Serena Tarabini. Confermati i direttori artistici: Diodato, Roy Paci e Michele Riondino.