La scaletta del concerto dell'Uno Maggio Libero e Pensante a Taranto: la line-up dei cantanti Il primo maggio si terrà a Taranto, per la sua undicesima edizione, l'evento Uno Maggio Libero e Pensante. Annunciata la scaletta e tra gli ospiti spiccano Francesca Michielin, Serena Brancale e Mannarino.

A cura di Vincenzo Nasto

Locandina Uno Maggio Libero e Pensante: tra gli ospiti anche Francesca Michielin

Il prossimo mercoledì, 1° maggio, si terrà l'undicesima edizione dell'Uno Maggio Libero e Pensante a Taranto. L'evento durerà all'incirca 12 ore e verrà condotto dalla giornalista d'inchiesta Valentina Petrini, dall'attore Andrea Rivera, dalla conduttrice radio e consulente musicale di Propaganda Live Martina Martorano, a cui si aggiunge infine la giornalista Serena Tarabini. Vengono confermati i direttori artisti: saranno Diodato, Roy Paci e Michele Riondino. Nelle scorse ore sono stati annunciati i nomi in scaletta, che faranno parte di quest'edizione: da Emma Nolde a Mannarino, dalla sensation Serena Brancale passando per Gabriella Martinelli e Francesca Michielin, ma non solo. I cantanti saranno accompagnati sul palco da una band, creata per l'occasione: Roberto Angelini alle chitarre, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Adriano Viterbini alle chitarre, Andrea “Fish” Pesce alle tastiere, Rodrigo D’Erasmo al violino, Vincenzo Lato alle percussioni, Francesco Fratini alla tromba, Simone Alessandrini al sax e Tahnee Rodriguez ai cori. L'evento, anche quest'anno, si terrà al Parco delle Mura Greche di Taranto, e avrà inizio intorno alle ore 14.

La scaletta dei cantanti del concerto dell'Uno Maggio a Taranto 2024

Annunciata nelle scorse ore la line-up che si esibirà sul palco del Parco delle Mura Greche di Taranto il prossimo 1° maggio. Tra gli artisti che interverranno, da Brunori Sas a Frenetik, passando per i Marlene Kuntz e i Tre Allegri Ragazzi Morti, in uscita con il loro ultimo disco Garage Pordenone lo scorso 12 aprile. Qui la scaletta dei cantanti del concerto dell'Uno Maggio a Taranto.

Area

Brunori Sas

Serena Brancale

Cristiano Cosa

Frenetik

Valerio Lundini e I VazzaNikki

Mannarino

Mama Marias & Don Ciccio

Marlene Kuntz

Gabriella Martinelli

Francesca Michielin

N.A.I.P.

Emma Nolde

Willie Peyote

Selton

Terraross

Tre allegri ragazzi morti

Malvax

Gli ospiti dell'Uno Maggio Libero e Pensante

Come nelle scorse edizioni, anche questa volta, l'evento musicale farà da cassa di risonanza agli ospiti che interverranno sul palco per discutere i temi politici attorno a cui è nata la manifestazione. Da Amnesty International a Fridays For Future, NoTav, ma anche Roberto Salis, padre dell'insegnante e attivista Ilaria Salis, detenuta in carcere in Ungheria. A loro si aggiungeranno Mariangela Tarì, Parisa Nazari per Donna, Vita, Libertà dall’Iran ma anche l'autore veronese Raffaele Crocco: senza dimenticare Ultima Generazione, XR Puglia, Nico Piro e alcune testimonianze direttamente dalla Palestina in guerra.