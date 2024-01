Chi è Ilaria Salis, di cosa è accusata e perché è detenuta in Ungheria da mesi Ilaria Salis è un’attivista e insegnante di Monza. La 39enne è in carcere in Ungheria da quasi un anno: l’11 febbraio 2023 è stata arrestata a Budapest perché accusata di aver partecipato all’aggressione di alcuni neo nazisti che avevano preso parte al “Giorno dell’Onore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria Salis

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ilaria Salis detenuta in Ungheria ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ilaria Salis è un'attivista e insegnante di 39 anni, originaria di Monza, che è stata arrestata in Ungheria e adesso si trova in carcere a Budapest. La donna è accusata di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonanizisti durante la manifestazione "La Giornata dell'Onore": si celebra ogni anno e raccoglie centinaia di neonazisti che celebrano il battaglione che nel 1945 si è opposto all'assedio di Budapest.

Durante l'udienza di ieri, Salis si è dichiarata non colpevole mentre la Procura ungherese ha chiesto una condanna a undici anni di carcere. Il suo è diventato un caso politico soprattutto dopo che la famiglia ha denunciato le condizioni disumane in cui si trova detenuta.

Oltre lei è imputato anche Gabriele Marchesi, attivista per il quale l'Ungheria ha chiesto l'estradizione.

Chi è Ilaria Salis e cosa è successo a Budapest l'11 febbraio 2023

La 39enne è stata arrestata l'11 febbraio 2023. Oltre lei, sono stati fermati anche alcuni militanti antifascisti tedeschi. L'insegnante, che aveva partecipato a una manifestazione di contro protesta, è accusata di alcune aggressioni ai danni di estremisti di destra che stavano festeggiando il Giorno dell'onore. Si tratta di una manifestazione in cui ogni anno centinaia di neonazisti celebrano il battaglione che nel 1945 si è opposto all'assedio di Budapest.

Di cosa è accusata in Ungheria e cosa rischia

La donna è accusata di aver partecipato all'aggressione. Gli investigatori ungheresi affermano che vi siano alcuni video che mostrerebbero alcune persone che con il volto coperto (quindi irriconoscibili) colpirebbero le due vittime con alcuni manganelli, che hanno riportato ferite lievi. Salis è stata fermata mentre si trovava su un taxi insieme a due attivisti tedeschi. La 39enne rischia fino a 24 anni di carcere: per lei la Procura ne ha chiesti undici.

Anche Marchesi è accusato di aver preso parte al ferimento dei due neonazisti. Nel suo caso, è stata chiesta l'estradizione. I giudici della Corte d'Appello dovranno esprimersi in merito.

La denuncia della famiglia sulle condizioni in carcere

L'insegnante si trova in carcere da quasi un anno. Il padre, intervistato da Fanpage.it, ha raccontato che è stata per giorni "senza carta igienica, sapone e assorbenti". Inoltre ci sarebbero "i letti del carcere infestati da cimici". E ancora: "Sono stata costretta a indossare abiti sporchi e un paio di stivali con i tacchi a spillo che non erano della mia taglia, ho dovuto partecipare all’udienza di convalida così abbigliata".

I giudici della Corte d’Appello di Milano avevano poi chiesto delucidazioni in merito a queste affermazioni, ma i colleghi ungheresi non hanno mai risposto.

Il processo a Ilaria Salis e le richieste di intervento al governo italiano

Ieri si è svolta un'udienza a Budapest. L'insegnante è arrivata in aula con manette alle mani e ai piedi collegate a un cinturone in vita e a un guinzaglio al collo. È stata così per tre ore. Durante l'udienza, si è dichiarata non colpevole. La Procura ha rinnovato la richiesta di una pena di undici anni di carcere. Il processo è stato aggiornato al 24 maggio. Nel frattempo, dopo le frequenti richieste della famiglia e di esponenti politici, si è espresso in merito anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Questa volta mi sembra che si sia ecceduto”, ha commentato. Ha inoltre affermato che si tratta di una "violazione delle norme comunitarie". Ha poi specificato che prima vanno ottenuti gli arresti domiciliari in Ungheria "poi si potrà pensare di trasformare gli arresti domiciliari in Ungheria in arresti domiciliari in Italia".

"Ho chiesto che ci sia il rispetto assoluto del diritto comunitario, perché trascinare in quella maniera un detenuto mi sembra che sia fuori luogo, non in sintonia con il nostro diritto comunitario", ha aggiunto.