Elezioni Europee 2024: date e orari, candidati e come si vota per il Parlamento Ue

A cura di Luca Pons

Per le elezioni europee 2024 in Italia si vota sabato 8 e domenica 9 giugno. Le elezioni europee si tengono ogni cinque anni per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo. Nel Parlamento ci sono sette diversi gruppi politici, e al loro interno si collocano i partiti italiani: ad esempio, Fratelli d'Italia da parte dei Conservatori, Forza Italia dei Popolari, il Pd dei Socialisti, mentre la Lega è nel gruppo di estrema destra Identità e democrazia. Gli altri gruppi sono Renew Europe (di cui fanno parte Azione e Italia viva), i Verdi e la Sinistra, in cui oggi non ci sono esponenti italiani. L'Italia eleggerà 76 eurodeputati, come avvenuto nel 2019.

Alle elezioni potranno partecipare tutti i cittadini europei maggiorenni residenti in Italia, e tutti gli italiani maggiorenni residenti all'estero. Si applicherà una legge elettorale proporzionale e si potranno esprimere fino a tre preferenze. Tra i leader di partito, si sa già che Elly Schlein e Antonio Tajani saranno candidati, mentre Giuseppe Conte e Matteo Salvini no. Probabilmente sarà candidata anche Giorgia Meloni, che però lo confermerà ufficialmente nei prossimi giorni.

Quando si vota per le elezioni europee 2024 in Italia: date e orari

Le elezioni europee in Italia si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. I seggi saranno aperti dalle ore 14 alle ore 22 di sabato, e poi nuovamente dalle ore 7 alle 23 di domenica. A differenza di quanto avviene per alcune elezioni locali, quindi, si voterà di sabato e domenica, e non di lunedì.

Chi può votare alle europee e come si vota: la legge elettorale

Alle elezioni europee potranno votare tutti i cittadini italiani maggiorenni, sia che risiedano in Italia, sia che vivano all'estero. Chi ha la residenza all'estero è già iscritto all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) del proprio Comune di origine, e riceverà il certificato elettorale entro cinque giorni prima del voto, oppure può decidere di votare direttamente per i candidati del Paese in cui vive. Ovviamente, votare due volte è vietato. Chi ha la residenza in un Paese al di fuori dell'Unione europea non potrà votare se non tornando nel proprio Comune italiano di origine.

Chi invece si trova in un altro Paese temporaneamente è registrato nel proprio Comune: per votare dall'estero doveva fare domanda al consolato italiano nel Paese in cui si trova, ma la scadenza per farlo è passata a marzo; per votare in Italia, deve segnalarlo al sindaco del suo Comune entro il 7 giugno. Infine, possono votare in Italia anche i cittadini europei residenti qui: bisogna però aver mandato una richiesta al sindaco del Comune in cui si riede, per essere inseriti nelle liste elettorali.

Alle europee si applica una legge elettorale proporzionale, che quindi assegnerà i seggi a ciascuna lista in base alla quantità di voti ottenuta, senza valorizzare le alleanze o le coalizioni. Infatti, ciascun partito correrà separatamente: le forze del centrodestra non saranno coalizzate tra loro, e lo stesso vale per le opposizioni. Sulla scheda elettorale si potranno indicare fino a tre preferenze per i candidati della lista scelta, purché siano di sesso diverso. Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. Ci sarà una soglia di sbarramento: i partiti che prendono meno del 4% non potranno eleggere alcun europarlamentare.

Quali sono le cinque circoscrizioni italiane

Per il voto delle europee l'Italia sarà divisa in cinque grandi circoscrizioni territoriali, e in ciascuna circoscrizione saranno presentate liste con candidati diversi. Le circoscrizioni sono: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole.

Chi sono i candidati alle elezioni europee 2024 in Italia

Le liste dei candidati saranno diverse in ogni circoscrizione. I partiti hanno l'obbligo di comunicare le liste complete di candidati entro il 1° maggio 2024. Al momento alcuni nomi di spicco sono già noti. Per il Pd Elly Schlein sarà candidata come capolista al Centro e nelle Isole, mentre il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sarà capolista al Nord-Est e la giornalista Lucia Annunziata nel Sud. Il Movimento 5 stelle sta scegliendo i suoi candidati, ma il leader Giuseppe Conte non ci sarà. Giorgia Meloni dovrebbe candidarsi, ma è probabile che lo confermi nei prossimi giorni. Matteo Salvini, invece, non sarà nelle liste.

Per Forza Italia ci sarà Antonio Tajani, capolista in tutte le circoscrizioni tranne le Isole, guidate dall'eurodeputata Caterina Chinnici. Matteo Renzi aveva annunciato la sua candidatura a febbraio, ma ora non è sicuro che sarà in corsa con gli Stati Uniti d'Europa. Anche Carlo Calenda al momento è in dubbio. Ci sono poi alcuni nomi che hanno fatto notizia: ad esempio Capitano Ultimo, ex colonnello che arrestò Totò Riina e sarà candidato con Libertà di Cateno De Luca. Ma soprattutto Ilaria Salis, che correrà con Alleanza Verdi-Sinistra.

Dove si collocano i partiti italiani nei gruppi politici europei

I gruppi politici europei sono sette in tutto, e tra di loro si dividono i partiti italiani. I due più numerosi sono il gruppo del Partito popolare europeo (Ppe), a cui in Italia aderisce Forza Italia, e il gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e democratici (S&D), al cui interno c'è il Partito democratico. Segue poi, sempre in ordine dal più al meno numeroso nell'attuale Europarlamento, il gruppo centrista di Renew Europe (che dopo le elezioni del 2019 ha unito i vecchi partiti europei Alde e Pde): dentro ci sono Azione, Italia Viva e +Europa.

Nel gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea (Ale) ci sono solo tre eurodeputati italiani: gli ex M5s Ignazio Corrao, Rosa D'Amato e Piernicola Pedicini. Ci sono poi due gruppi di destra. Il gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) era presieduto fino a pochi mesi fa da Giorgia Meloni, e l'unico partito italiano che vi aderisce è Fratelli d'Italia. Il gruppo di Identità e democrazia (Id) raccoglie diversi partiti di estrema destra e l'unica forza italiana che ne fa parte e la Lega. Infine c'è il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo (Se), con partiti di tradizione socialista e comunista ma senza rappresentanti italiani.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Nelle ultime settimane, i sondaggi politici hanno indicato alcune tendenze piuttosto consolidate, anche se mancano diverse settimane al voto e alcune cose potrebbero cambiare. Sembra certo che il primo partito sarà Fratelli d'Italia, e le ultime rilevazioni lo piazzano attorno al 27%, anche se c'è stato un calo nelle ultime settimane e la presidente Meloni ha dichiarato che punta a replicare il risultato delle europee, ovvero il 26%. Il Pd è stimato al 20% circa, e superare o meno questa soglia potrebbe essere un indicatore di successo per i dem. Il terzo partito nei sondaggi è il Movimento 5 stelle, che si piazza al 16% circa.

Nel centrodestra le ultime settimane hanno visto una crescita per Forza Italia, che correrà insieme a Noi Moderati e punta a superare il 10%. È in difficoltà invece la Lega, che gli ultimi sondaggi piazzano attorno all'8%. Ci sarà poi una grande contesa vicino alla soglia di sbarramento, fissata al 4%. Nei sondaggi al momento risulta poco al di sopra di questa soglia Stati Uniti d'Europa, la lista di scopo formata da Italia Viva (di Matteo Renzi) e +Europa (di Emma Bonino) tra gli altri. Anche Azione di Carlo Calenda è proprio a ridosso del 4%, e lo stesso vale per Alleanza Verdi-Sinistra.