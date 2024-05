video suggerito

I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Centro: le liste per partito Sabato 8 giugno, dalle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024. Oltre ai molti leader di partito, sono candidati anche diversi ex amministratori locali. Per le europee l’Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni: ecco chi sono tutti i candidati al Centro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Pietro Forti

Sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 in Italia si voterà per le elezioni europee 2024. L'Italia eleggerà 76 dei 705 deputati del Parlamento europeo. Il sistema di voto è proporzionale e potranno eleggere eurodeputati i partiti che supereranno la soglia del 4% dei voti. Le liste dei candidati sono divise in cinque circoscrizioni: Italia Nord-Occidentale, Italia Nord-Orientale, Italia Centrale, Italia Meridionale e Italia Insulare. Sulla scheda, accanto al simbolo da barrare, si potranno indicare fino a un massimo di tre preferenze. Non sarà possibile, tuttavia, votare solo per candidati dello stesso genere: chi vorrà votare per due candidati uomini dovrà alternarli con una preferenza almeno per una donna, e viceversa.

Nella circoscrizione Centro saranno candidati come capolista diversi leader di partito: Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia, Elly Schlein per il Partito Democratico, Antonio Tajani per Forza Italia, Carlo Calenda per Azione. La Lega ha scelto come capolista il generale Roberto Vannacci, al centro di molte polemiche nel corso degli ultimi mesi. Tra gli altri candidati, molti hanno un passato da amministratori locali: nelle liste sono presenti anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, e gli ex presidenti della Regione Lazio Nicola Zingaretti (candidato con il Partito Democratico) e Renata Polverini (nelle file di Forza Italia).

I candidati nelle liste del Partito Democratico al Centro

Ecco i candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni europee.

Elly Schlein

Nicola Zingaretti

Camilla Laureti

Marco Tarquinio

Beatrice Covassi

Dario Nardella

Daniela Rondinelli

Matteo Ricci

Elena Improta

Humberto Insolera

Alessia Morani

Marco Pacciotti

Teresa Bartoli

Antonio Mazzeo

Michele Franchi

Chi sono i candidati di Fratelli d'Italia al Centro

Questi i nomi dei candidati alle elezioni europee per Fratelli d'Italia.

Giorgia Meloni (detta Giorgia)

Nicola Procaccini

Carla Cappiello

Francesco Carducci Artenisio (detto Carducci)

Dorina Casadei

Carlo Ciccioli

Civita Di Russo (detta Civita)

Mario Pellegrini

Anita Privitera

Maria Veronica Rossi

Antonella Sberna

Marco Squarta

Francesco Torselli

Stefano Tozzi

Manuel Vescovi

I candidati del Movimento 5 Stelle al Centro

Ecco i candidati alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Centro.

Carolina Morace

Dario Tamburrano

Gianluca Ferrara

Giovanna Basile

Giusy Esposito

Valentina Fazio

Federica Lauretti

Giuliano Pacetti

Stefania Volpi

Sergio Romagnoli

Mirella Emiliozzi

Valentina Pococacio

Emanuele Ceccato

Luca Alloatti

Stefano Cecere

Chi sono i candidati della Lega al Centro

Questi i candidati alle elezioni europee per la Lega alla circoscrizione Centro.

Roberto Vannacci

Susanna Ceccardi

Claudio Borghi

Anna Cinzia Bonfrisco

Mirco Carloni

Valeria Alessandrini

Mario Abbruzzese

Davide Bordoni

Franco Cardinale

Laura Cartaginese

Francesca Dionisi

Anna Menghi

Giovanna Miele

Antonio Tacconi

Matilde Tasselli

I candidati di Forza Italia al Centro

Ecco i candidati per Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Centro.

Antonio Tajani

Francesca Peppucci

Salvatore De Meo

Alessandra Mussolini

Giorgio Silli

Marco Baldassarri

Rossella Chiusaroli

Graziella Ciriaci

Valentina Corsetti

Maria Chiara Fazio

Jacopo Ferri

Alessandro Ghinelli

Lorenzo Grassini

Tiziana Pepe

Renata Polverini

Chi sono i candidati di Alleanza Verdi-Sinistra al Centro

Questi i nomi dei candidati alle elezioni europee per Alleanza Verdi-Sinistra al Centro.

Ignazio Roberto Maria Marino

Marilena Grassadonia

Massimiliano Smeriglio

Luca Boccoli

Francesca Arca

Cecilia Bassi

Paola Bernasconi

Luciano Conte (detto Lucio)

Lucrezia Iurlaro

Antonio Natali

Christian Raimo

Agnese Santarelli

Sabrina Santelli

Pierluigi Vossi

Sergio Ulgiati

I candidati di Stati Uniti d'Europa al Centro

Ecco chi sono i candidati alle elezioni europee per Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione centro.

Giandomenico Caiazza

Emma Bonino

Marietta Tidei

Eric Mauritin Jozsef

Emanuela Pistoia

Rosa Di Giorgi

Olga Surinova

Gerardo Stefanelli

Gianluca Misuraca

Silvia Bertolucci

Manuela Albertella

Giuseppina Bonaviri

Francesco Cappelletti

Tiziano Busca

Matteo Renzi

Chi sono i candidati di Azione al Centro

Questi i nomi dei candidati per Azione alle elezioni europee nella circoscrizione Centro.

Carlo Calenda

Elena Bonetti

Alessio D’Amato

Cristina Bibolotti

Vincenzo Camporini

Nataliya Kudryk

Germano Craia

Barbara Masini

Massimo Seri

Debora Pacifici

Luciano Spigliantini

Rossella Pera

Umberto Trenta

Gabriella Ga Yeng Zanzanaini

Luca Pietro Ungaro