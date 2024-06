Elezioni Europee 2024 in Italia in diretta: affluenza al 14,6%, orari dei seggi e come votare i candidati

In diretta le elezioni europee 2024 dall’Italia: seggi aperti anche oggi, domenica 9 giugno, dalle ore 07:00 alle 23:00. Lo spoglio dei voti in tempo reale inizierà a partire dalle 23:00, anche sul sito di Eligendo. Alla chiusura dei seggi di oggi arriveranno anche i primi exit poll e proiezioni. Alle ore 23 di ieri l'affluenza si era fermata al 14,6%. Un dato basso, anche se difficile da paragonare con le elezioni del 2019, quando si votò in un giorno solo.

Si vota per eleggere i 76 eurodeputati italiani al Parlamento Europeo. L’Italia è divisa in cinque grandi circoscrizioni: Nord est, Nord ovest, Centro, Sud e Isole.

Ma come si vota alle elezioni europee 2024? Sulla scheda elettorale basterà barrare la X sul simbolo della lista scelta, oppure esprimere fino a tre preferenze purché siano di genere diverso: si potrà votare dunque per due uomini e una donna oppure due donne e un uomo. Non è previsto il voto disgiunto.

Elezioni Europee 2024 in Italia, in diretta il voto in Italia:

