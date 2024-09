video suggerito

Quando Vannacci ringraziava il capo ultras dell’Inter arrestato a Milano per i voti alle Europee Mercoledì 25 settembre, a Loano (Savona), Vannacci aveva ringraziato CasaPound e Renato Bosetti (capo ultras della Curva Nord interista arrestato a Milano) per il sostegno alle elezioni europee. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Carlo Coi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto Vannacci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come vi stiamo raccontando, a Milano, è stato arrestato il leader della Curva Nord Renato Bosetti, in una più ampia operazione di polizia che ha attenzionato la Curva Nord dell'Inter. Lo scorso mercoledì (25 settembre) l'ex generale Roberto Vannacci lo aveva ringraziato pubblicamente dopo un comizio in piazza Rocca a Loano, in provincia di Savona, a sostegno del candidato del centrodestra alle Regionali in Liguria Marco Bucci. Fermato dalla folla al termine dell'intervento, l'eurodeputato si era prestato a registrare un videomessaggio ai militanti di CasaPound e alla curva nerazzura, ringraziandoli per il sostegno durante le elezioni europee.

Vannacci, infatti, era stato avvicinato da un militante di CasaPound che indossava una maglietta inneggiante alla Xª Flottiglia MAS, un corpo militare indipendente della Marina della Repubblica Sociale Italiana, attivo dal settembre 1943 all'aprile 1945.

Il saluto tra il militante di CasaPound e l'eurodeputato Vannacci

Il militante di estrema destra aveva chiesto al generale di ringraziare CasaPound e la Curva Nord interista per il sostegno durante le elezioni europee, ovvero la tornata elettorale nella quale Vannacci aveva ottenuto mezzo milione di preferenze. E il generale non si era sottratto, come mostra un video ripreso dalle telecamere del Fatto Quotidiano: "Un saluto a Renato (Bosetti, ndr) e alla Curva Nord nerazzurra per i voti e per la fiducia che mi avete dato".

Renato Bosetti era stato candidato con CasaPound durante le elezioni regionali del 2018, in Lombardia, ricevendo 85 preferenze che non gli avevano consentito di essere eletto. Dopo l'omicidio dell'ultras interista e giovane rampollo di ‘ndrangheta, Antonio Bellocco, il 4 settembre scorso, era stato nominato responsabile della Curva Nord. In mattinata è stato arrestato per associazione a delinquere.