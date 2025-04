video suggerito

Il libretto della messa per i funerali di Papa Francesco: traduzione e testi delle preghiere in italiano Il libretto della messa dei funerali di Papa Francesco, che si terranno oggi sabato 26 aprile sul sagrato della Basilica di San Pietro davanti a fedeli e capi di Stato: le letture e la traduzione in italiano nel pdf ufficiale.

A cura di Ida Artiaco

Si terranno oggi, sabato 26 aprile, alle 10 i funerali di Papa Francesco, morto lunedì scorso a causa di un ictus. Le esequie, che verranno celebrate sul sagrato della Basilica di San Pietro davanti a migliaia di fedeli e capi di stato in arrivo da tutto il mondo, da Donald Trump a Zelensky al principe William d'Inghilterra, saranno presiedute dal cardinale decano Giovanni Battista Re.

Il Vaticano ha già diffuso il pdf ufficiale del libretto della Messa esequiale per Bergoglio. Sul lato sinistro, c'è la traduzione in inglese ma soprattutto in italiano della liturgia, che sarà recitata in diverse lingue. La prima lettura dagli Atti degli Apostoli sarà recitata in inglese; il salmo responsoriale in latino; la seconda lettura dalla lettera di San Paolo ai Filippesi in spagnolo e il Vangelo (Giovanni 21, 15-19) in latino.

Il libretto in pdf con le preghiere in italiano per i funerali di Papa Francesco

A tutti i fedeli presenti in piazza San Pietro e a coloro che seguono le esequie in diretta tv è stato reso disponibile il libretto delle preghiere con la traduzione in italiano.

QUI IL LIBRETTO UFFICIALE IN PDF DELLA MESSA ESEQUIALE PER PAPA FRANCESCO

Come si svolge la messa esequiale per Papa Francesco il 26 aprile

Come precisato dalla Sala stampa vaticana, oggi, sabato 26 aprile 2025 alle ore 10.00, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro "sarà celebrata la Santa Messa esequiale del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 82-109)".

Potranno concelebrare: i Patriarchi e i Cardinali, che si troveranno, entro le ore 9.00, nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata; gli Arcivescovi e i Vescovi, che si troveranno, entro le ore 8.30, al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca semplice; i Presbiteri e i Diaconi, che si troveranno, entro le ore 8.30, direttamente nel settore loro riservato in Piazza San Pietro, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola rossa che avranno portato con sé.

Al termine della Messa avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Di seguito il feretro di Bergoglio sarà portato prima nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, come espresso nelle volontà contenute nel suo testamento.