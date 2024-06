Europee 2024: boom di Le Pen in Francia, Macron scioglie il Parlamento e annuncia nuove elezioni

video suggerito

In Francia, nelle elezioni Europee 2024, la vera vincitrice è Marine Le Pen. Gli exit poll assegnano al Rassemblement National un risultato tra il 33 e il 34%. Un successo di dimensioni storiche, anche perché il partito di Emmanuel Macron è stato sostanzialmente doppiato: a Renaissance viene infatti assegnato il 14-15%. Il Presidente francese, viste le dimensioni della sconfitta, ha sciolto l'Assemblea legislativa e annunciato nuove elezioni, che si terranno tra pochissimo: il 30 giugno il primo turno, il 7 luglio il ballottaggio.

"Non è un buon risultato per i partiti che difendono l'Europa, fra cui quello della maggioranza presidenziale", ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, prendendo la parola in un discorso ai suoi cittadini a seguito delle elezioni europee di oggi. "I partiti di estrema destra, che da tempo si oppongono al progresso, avanzano ovunque nel continente. In Francia, i loro rappresentanti rappresentano quasi il 40% dei voti espressi", ha dichiarato Macron, prima di annunciare lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e fissare nuove elezioni legislative.

Nel quartier generale del Rassemblement National, invece, la festa è scattata immediatamente dopo la chiusura dei seggi in Francia, cioè pochi minuti dopo le 20. "Dalla Francia arriva un vento di speranza, ed è solo l'inizio". Così Jordan Bardella, capolista di Rassemblement National, ha esultato di fronte a una folla festante. Un successo del partito guidato da Le Pen era nell'aria, stando ai sondaggi della vigilia. Gli exit poll parlano di un 33-34% raggiunto da RN. Renaissance – il partito di Macron – sarebbe fermo al 15% mentre i Socialisti sarebbero il terzo partito con il 13%.

Francia, Le Pen: bene voto anticipato, pronti a esercitare potere

La leader del Rassemblement National Marine Le Pen ha accolto con favore la notizia dello scioglimento dell'Assemblea nazionale francese e si è detta pronta a prendere il potere. "È una vera emozione vedere questa bella forza popolare crescere in tutto il Paese. Il presidente, rispondendo all'appello di Jordan Bardella, ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale. Non posso che accogliere con favore questa decisione", ha dichiarato Marine Le Pen, per poi aggiungere: "Siamo pronti a esercitare il potere se i francesi si fidano di noi".