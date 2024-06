video suggerito

Elezione Europee 2024, il fac simile della scheda elettorale, simboli e come votare i candidati Per le elezioni europee 2024 si voterà sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Sono stati diffusi i fac simile della scheda elettorale per le cinque circoscrizioni: Nord ovest, Nord est, Centro, Sud, Isole. Ecco come saranno le schede, come si vota e come saranno scelti gli europarlamentari italiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Le elezioni europee 2024 avranno luogo sabato 8 e domenica 9 giugno: si voterà sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio partirà appena i seggi saranno chiusi, e le schede delle elezioni europee saranno le prime a essere scrutinate: solo dopo si passerà a quelle delle elezioni comunali e, in Piemonte, delle regionali. Ci sarà un exit poll alle ore 23 con la prima stima dei risultati delle elezioni, mentre le prime proiezioni arriveranno più avanti nel corso della notte.

Alle europee tutti i partiti italiani correranno separatamente, e si voterà con il metodo proporzionale: significa che non ci saranno alleanze, ma ciascuno otterrà seggi in modo proporzionale al numero di voti che prende. Si potranno esprimere fino a tre preferenze, purché siano candidati di genere diverso (due donne e un uomo, oppure due uomini e una donna). Sono stati diffusi i fac simile delle schede elettorali, che saranno diversi nelle cinque circoscrizioni elettorali: Isole, Sud, Centro, Nord est e Nord Ovest.

I fac simile delle schede elettorali per circoscrizione

Le schede elettorali alle elezioni europee saranno diverse in ogni circoscrizione, non solo per l'ordine delle liste, che è stato sorteggiato, ma anche perché avranno un colore diverso:

Nelle Isole saranno rosa, al Sud arancioni, al Centro fucsia, al Nord est marroni e al Nord ovest grigie. Ecco i fac simile ufficiali:

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione Nord ovest

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione Nord est

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione Centro

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione Sud

Fac simile della scheda elettorale nella circoscrizione Isole

I simboli e i candidati sulla scheda elettorale

Sulla scheda elettorale l'ordine dei simboli sarà quello che è stato sorteggiato, e sarà diverso in ogni circoscrizione. A livello nazionale, le liste che sono presenti in ogni circoscrizione sono:

Fratelli d'Italia

Partito democratico

Movimento 5 stelle

Lega

Forza Italia

Alleanza Verdi-Sinistra

Stati Uniti d'Europa

Azione

Libertà

Alternativa popolare

Pace terra dignità

In diverse circoscrizioni, poi – tutte tranne le Isole – ci sono liste che si sono presentate non in tutta Italia, ma solamente in quelle regioni.

Come si vota alle europee, regole e voti di preferenza

Alle elezioni europee in Italia si applica il sistema proporzionale, per cui ciascuna lista otterrà un numero di seggi proporzionale alla percentuale di voti ottenuti. C'è una soglia di sbarramento: potrà avere dei seggi solo chi prende più del 4% dei voti. Sulla scheda elettorale si troveranno solo i simboli dei partiti, e a fianco ci saranno tre righe. Sarà possibile mettere una X sul simbolo della lista scelta, ed esprimere fino a tre preferenze, scrivendo il nome dei candidati della lista. In ogni caso, le preferenze dovranno andare a persone di genere diverso: due donne e un uomo, oppure due uomini e una donna.

I seggi per circoscrizione e l'elezione degli eurodeputati

In tutto l'Italia eleggerà 76 europarlamentari, divisi così tra le circoscrizioni:

Il numero di eletti di ciascuna lista dipenderà dai voti ottenuti nelle varie circoscrizioni. I primi a essere eletti saranno quelli che avranno ricevuto più preferenze individuali. L'ordine con cui i candidati sono inseriti in lista non sarà influente per l'elezione, non ci sarà distinzione tra chi è capolista e gli altri candidati: conterà solamente il numero di preferenze.