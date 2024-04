video suggerito

Le liste del Movimento Cinque Stelle per le elezioni europee, approvate dagli iscritti Dopo il via libera degli iscritti sulla proposta di Giuseppe Conte, il Movimento Cinque Stelle pubblica le liste dei candidati alle elezioni europee: ecco chi sono i nomi in corsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Movimento Cinque Stelle ha sottoposto al voto in rete le sue liste per le elezioni europee. Ieri in serata è arrivato il via libera: circa 18mila iscritti si sono espressi e hanno approvato la proposta di Giuseppe Conte. Questa la domanda a cui hanno risposto gli iscritti:

Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, anche in posizione prioritaria rispetto agli altri candidati, i tre europarlamentari uscenti, Maria Angela Danzì, Mario Furore, Sabrina Pignedoli, e i seguenti nominativi: per la Circoscrizione Nord – Est Ugo Biggeri e Martina Pluda – per la Circoscrizione Centro Carolina Morace – per la Circoscrizione Sud Pasquale Tridico e Maurizio Sibilio – per la Circoscrizione Isole Giuseppe Antoci e Cinzia Pilo?

I voti a favore sono stati oltre 16 mila, con poco più di 2 mila invece che hanno votato contro. Pertanto, la proposta è stata approvata. Ecco quindi i nominativi in lista:

Circoscrizione Nord-Ovest

Danzì Maria Angela

Pedullà Gaetano

Pepe Antonella

Sacco Sean

Lanfranchi Ester Luisa

Allario Giorgia

Gobbo Daniela

Verni Simone

Mazzola Paola

Calogero Elena

Parini Isabella

Romano Fabio

Sala Carolina

Colombo Luca

Aleotti Fabio

Sturaro Mariangela

Nunga Lodi Denis

Volpe Claudio

Boudard Jean François Camille

Bertolami Fabrizio

Circoscrizione Nord-Est

Pignedoli Sabrina

Biggeri Ugo

Pluda Martina

Morsiani Cinzia

Gori Paola

Ferri Maria Angela

Zattini Giacomo

Bernini Paolo

Malak Mohamad Kamel

Braghetta Stefania

Bolognesi Rada

Panza Fulvia

Nicolini Diego

Bardin Andrea

Antidormi Cesidio

Circoscrizione Centro

Morace Carolina

Tamburrano Dario

Ferrara Gianluca

Basile Giovanna

Esposito Giusy

Fazio Valentina

Lauretti Federica

Pacetti Giuliano

Volpi Stefania

Romagnoli Sergio

Emiliozzi Mirella

Pococacio Valentina

Ceccato Emanuele

Alloatti Luca

Cecere Stefano

Circoscrizione Sud

Tridico Pasquale

Palmisano Valentina

Furore Mario

Sibilio Maurizio

Sarno Maura

Della Valle Danilo

De Vita Laura

Corneli Valentina

Silvestri Gaia

Stella Fabio

Mancino Lelio

Belcastro Giuseppe Nunziato

Ruggiero Francesca Anna

Gaudiano Felicia

Coppola Annunziata

Labarile Maria Anna

Di Palma Riccardo

Incampo Vincenzo

Circoscrizione Isole

Antoci Giuseppe

Pilo Cinzia

Cinque Patrizio

Di Prima Antonella

Farruggia Virginia

Porcu Matteo

Randazzo Antonino

Montaudo Matilde