Le liste di Forza Italia per le europee: Tajani capolista quasi ovunque, nelle Isole c'è Chinnici Forza Italia ha presentato le liste dei suoi candidati per le elezioni europee di giugno: il leader del partito, Antonio Tajani, è capolista al Nord, al Centro e al Sud, nelle Isole c'è Caterina Chinnici.

A cura di Annalisa Cangemi

Scade oggi alle 20 il termine per presentare le liste per le elezioni europee 2024 dell'8 e 9 giugno. Forza Italia ha già presentato in tutto il territorio nazionale le liste dei suoi candidati.

"Il partito azzurro, assieme a Noi Moderati, ai sindaci indipendenti e ai movimenti civici che si riconoscono nei nostri stessi principi ed idee, rappresenterà in Europa i valori liberali, garantisti, riformisti ed europeisti di tutti gli italiani dell'area moderata di centrodestra", hanno dichiarato in una nota congiunta Francesco Battistoni, responsabile dell'organizzazione di Forza Italia e Alessandro Battilocchio, responsabile elettorale del partito fondato da Berlusconi.

"Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani – hanno aggiunto -, è capolista in ogni circoscrizione, mentre Caterina Chinnici lo è nelle Isole. Ogni lista è stata completata all'insegna della concretezza e della competenza e ogni singolo candidato è espressione del territorio ed è pronto a rappresentarlo adeguatamente in Ue. Forza Italia rappresenta l'unico voto utile per garantire un'Italia sempre più incisiva nel Partito popolare europeo e, quindi, in Europa".

I candidati nelle liste di Forza Italia

Circoscrizione Italia Nord-Occidentale

Antonio Tajani

Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Detta Letizia Moratti

Paolo Damilano

Massimiliano Salini

Stefania Zambelli

Andrea Costa

Roberto Cota

Laura D'incalci Detta Dincalci

Firial Cherima Fteita

Gustavo Gili

Luigi Grillo

Clara Marta

Laura Menardi

Dina Nobili

Matteo Passoni

Silvia Piani

Claudia Porchietto

Marco Giovanni Reguzzoni

Beatrice Rizzi

Giuseppe Andrea Romeo

Circoscrizione Italia Nord-Orientale

Antonio Tajani

Sandra Savino

Flavio Tosi

Matteo Gazzini

Rosaria Tassinari

Cristina Andretta

Giampiero Avruscio

Antonio Cenini Detto Cenno

Francesco Coppi

Arianna Corroppoli

Isabella Dotto

Bruno Molea

Deborah Onisto

Antonio Platis

Alessandra Servidori

Circoscrizione Italia Centrale

Antonio Tajani

Francesca Peppucci

Salvatore De Meo

Alessandra Mussolini

Giorgio Silli

Marco Baldassarri

Rossella Chiusaroli Detta Ros

Graziella Ciriaci

Valentina Corsetti

Maria Chiara Fazio Detta Chiara Fazio

Jacopo Maria Ferri

Alessandro Ghinelli

Lorenzo Grassini

Tiziana Pepe Esposito Detta Pepe

Renata Polverini

Circoscrizione Italia meridionale

Antonio Tajani

Isabella Adinolfi

Fulvio Martusciello Detto Fulvio

Alessandra Mussolini

Lucia Vuolo Detta Volo Detta Vulo

Giuseppina Princi Detta Giusi

Paolo Soccorso Dell'erba

Antonella Ballone

Angelo Antonio D'agostino

Laura De Mola

Raffaele De Rosa

Eliseo Iannini

Sonia Palmeri Detta Sonia Detta Palmieri

Barbara Ricci

Riccardo Rosa

Alessandro Sacchi

Francesca Salatiello Detta Fra

Marcello Vernola.

Circoscrizione Italia insulare

Caterina Chinnici

Michele Cossa

Maddalena Calia

Massimo Dell'utri

Marco Falcone

Bernardette Felice Grasso

Margherita La Rocca Ruvolo detta Rita

Edmondo Tamajo detto Tamaio detto Di Maio detto Edy Detto Edi Detto Eddy.