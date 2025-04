video suggerito

Chi è Giovanni Battista Re, il cardinale decano che celebra oggi i funerali di Papa Francesco Il cardinale decano Giovanni Battista Re, bresciano di 91 anni, celebrerà oggi, sabato 26 aprile, i funerali di Papa Francesco a San Pietro: ma per lui non è la prima volta, nel 2023 celebrò la messa esequiale di Benedetto XVI.

A cura di Ida Artiaco

Sarà Giovanni Battista Re a celebrare oggi, sabato 26 aprile, i funerali di Papa Francesco. L'appuntamento è alle 10 quando comincerà la messa esequiale per Bergoglio sul sagrato della Basilica di San Pietro davanti a migliaia di fedeli e a capi di stato e leader politici da tutto il mondo. Re, cardinale decano, aveva già celebrato le esequie di un Papa: il 5 gennaio 2023 celebrò quelle di Benedetto XVI proprio insieme a Bergoglio.

Chi è Giovanni Battista Re: la carriera e il ruolo in Vaticano

Classe 1934, bresciano originario di Borno e cresciuto in Valcamonica, Giovanni Battista Re è Decano del Collegio Cardinalizio e Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi e Presidente emerito della Pontificia Commissione per l'America Latina. Il 91enne entrò in seminario a soli 11 anni nel 1945, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ordinato sacerdote nel 1957 fu inviato dal suo vescovo dell'epoca a perfezionare gli studi a Roma e dopo una breve esperienza a Brescia, cominciò la sua lunga carriera in Vaticano.

Nel 1979 San Giovanni Paolo II lo nominò Assessore della Segreteria di Stato. Nell'ottobre 1987 fu promosso Segretario della Congregazione per i Vescovi e Segretario del Collegio Cardinalizio. Nel 1989 venne nominato Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Il 16 settembre 2000 divenne Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina. Presidente Delegato alla 10ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2001) e della V Conferenza Generale dell'Episcopato Latino-americano e dei Caraibi (Aparecida, maggio 2007), la sua collaborazione con il Papa è stata continua. Nel 2017 Bergoglio ne convalidò l'elezione a Vice-Decano del Collegio Cardinalizio e nel 2020 quella a Decano. Il 7 gennaio 2025, il Papa Francesco proroga l’approvazione da Lui concessa all’elezione del Cardinale Giovanni Battista Re quale Decano del Collegio Cardinalizio.

Nella sua vita ha partecipato al conclave dell’aprile 2005 per l'elezione di Papa Benedetto XVI e al conclave del marzo 2013 che ha eletto Papa Francesco.

Giovanni Battista Re ha già celebrato i funerali di Benedetto XVI con Papa Francesco

IL cardinale Giovanni Battista Re ha già celebrato il funerale di un Papa. Nel gennaio del 2023 ha infatti celebrato le esequie di Benedetto XVI insieme a Papa Francesco. La decisione era stata presa per evitare che Bergoglio, che già si presentò sulla sedia a rotelle a causa di una gonalgia alla gamba destra, si affaticasse ulteriormente. A Francesco fu lasciata solo solo l’omelia iniziale e i riti di commiato finali.