Le liste della Lega per le elezioni europee: Vannacci capolista al Centro e al Sud La Lega ha ufficializzato le liste per le elezioni europee. Anche nella circoscrizione Sud Roberto Vannacci sarà capolista, oltre che in quella Centro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Sarà candidato in tutte le circoscrizioni, il generale Roberto Vannacci, e sarà capolista non solo nella circoscrizione Centro, come era stato già annunciato dalla Lega, ma anche nella circoscrizione Sud. E secondo in lista, dietro Annalisa Tardino, nella circoscrizione Isole.

La Lega ha comunicato le sue liste per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno, che vedono inoltre Silvia Sardone capolista nel Nord Ovest e Paolo Borchia nel Nord Est. Nel dettaglio, la circoscrizione Nord Ovest vede al secondo posto Alessandro Panza, seguito da Francesco Bruzzone e Isabella Tovaglieri. Ultimo in lista, per l'ordine alfabetico, proprio il generale Vannacci. Nella circoscrizione Nord Est, dietro Borchia ci sono Elena Lizzi e Alessandra Basso. Anche in questo caso, Vannacci in fondo per questioni alfabetiche. Al Centro, dietro il capolista Vannacci, ci sono Susanna Ceccardi, Claudio Borghi e Anna Cinzia Bonfrisco. Nel Sud, sempre dietro Vannacci, Simona Loizzo e Valentino Grant. Infine le Isole: capolista Tardino, secondo Vannacci, e poi Ester Bonafede. Il segretario della Lega Matteo Salvini invece non correrà per le elezioni europee.

Ecco tutti i candidati:

Circoscrizione Italia Nord-Occidentale

Sardone Silvia

Panza Alessandro

Bruzzone Francesco

Tovaglieri Isabella

Gancia Gianna

Ciocca Angelo

Lancini Oscar

Bordonali Simona

Borroni Alessia

Botta Eraldo

Cozzi Marco

Fermi Alessandro

Ganelli Dino

Lucchini Elena

Malanchini Giovanni

Patelli Cristina

Rosso Lorenza

Sento Astrid

Snider Silvana

Vannacci Roberto

Circoscrizione Centrale

Vannacci Roberto

Ceccardi Susanna

Borghi Claudio

Bonfrisco Anna Cinzia

Carloni Mirco

Alessandrini Valeria

Abbruzzese Mario

Bordoni Davide

Cardinale Franco

Cartaginese Laura

Dionisi Francesca

Menghi Anna

Miele Giovanna

Tacconi Antonio

Tasselli Matilde

Circoscrizione Meridionale

Vannacci Roberto

Loizzo Simona

Grant Valentino

Marti Roberto

Patriciello Aldo

Barone Luigi

Cucchiarella Laura

Fiume Giovanna

Gagliardi Santo

Grande Marica

Magliano Rancesca

Mancuso Filippo

Minuto Anna Carmela

Rescigno Carmela

Russo Angela

Santoro Dante

Splendido Joseph

Tasselli Matilde.

Circoscrizione Nord orientale

Borchia Paolo

Lizzi Elena

Basso Alessandra

Conte Rosanna

Cisint Anna

Bargi Stefano

Conti Roberta

Lazzarini Arianna

Manera Alessandro

Martini Morena

Occhi Emiliano

Paccher Roberto

Pizzoli Roberto

Vannacci Roberto

Zannier Stefano

Circoscrizione Isole

Tardino Annalisa

Vannacci Roberto

Bonafede Ester

Germanà Antonino

Lunesu Michelina

Reitano Francesca

Stancanelli Raffaele

Turano Girolamo