Elezioni Europee, depositate liste FdI: Meloni capolista ovunque, Sgarbi candidato al Sud Fratelli d'Italia ha depositato le liste per le elezioni europee nelle cinque circoscrizioni. Vittorio Sgarbi sarà nella lista dell'Italia Meridionale.

A cura di Susanna Picone

Fratelli d’Italia ha depositato oggi, mercoledì 1 maggio, le liste per le elezioni europee nelle cinque circoscrizioni. Come già annunciato, la presidente del Consiglio Giorgia Melonisarà capolista in tutta Italia. Meloni viene indicata con la dicitura “detta Giorgia”.

Ufficiale anche la candidatura annunciata di Vittorio Sgarbi: il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura è tra i candidati di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Italia meridionale. Nella lista consegnata oggi il nome di Sgarbi è inserito in diciassettesima posizione.

La lista completa dei candidati di Fratelli d’Italia

Italia Nord – Orientale

Giorgia Meloni detta Giorgia

Sergio Antonio Berlato

Alessia Ambrosi

Antonella Argenti

Silvia Bolla

Stefano Cavedagna detto Cavedania

Alessandro Ciriani

Elena Donazzan

Guglielmo Garagnani

Valeria Mantovan

Maddalena Morgante

Anna Olivetti

Lucas Pavanetto

Daniele Polato

Piergiacomo Siviano detto Piga

Italia Nord-Occidentale

Giorgia Meloni detta Giorgia

Carlo Fidanza

Vincenzo Amich

Patrizia Baffi

Stefano Balleari

Federica Barbero

Marco Colombo

Giovanni Crosetto

Pietro Fiocchi

Eleonora Frigerio

Franco Giancarlo

Giovanna Giolitti

Paolo Inselvini

Lara Magoni

Mario Mantovani

Elena Nai

Federica Picchi

Vincenzo Sofo

Antonella Tosi

Mariateresa Vivaldini

Italia Insulare

Giorgia Meloni detta Giorgia

Salvatore Deidda detto Sasso

Elvira Amata

Massimiliano Giammusso detto Massi detto Musso

Giuseppe Milazzo

Ruggero Benedetto Italo Razza

Giuseppa Savarino detta Giusi

Alessia Scorpo

Italia-Meridionale

Giorgia Meloni detta Giorgia

Nicola Benedetto

Ersilia Amatruda

Antonio Ambrosio

Marco Cerreto

Nicola D'Ambrosio detto Dambrosio

Luciana De Francesco

Mariangela Di Biase

Raffaella Docimo

Ines Fruncillo

Alberico Gambino

Chiara Maria Gemma

Giovanna Greco

Elena Marazzi

Denis Domenico Nesci

Michele Picaro

Vittorio Sgarbi

Francesco Ventola

Italia-Centrale

Giorgia Meloni detta Giorgia

Nicola Procaccini

Carla Cappiello

Francesco Carducci Artenisio detto Carducci

Dorina Casadei

Carlo Ciccioli

Civita Di Russo detta Civita

Mario Pellegrini

Anita Privitera

Maria Veronica Rossi

Antonella Sberna

Marco Squarta

Francesco Torselli

Stefano Tozzi

Manuel Vescovi