Europee, le liste di Stati Uniti d'Europa: Renzi corre in 4 collegi, Bonino capolista nel Nord Ovest Stati Uniti d'Europa ha presentato le sue liste per le elezioni europee. Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, correrà ovunque, escluso il Nord Est. La leader di +Europa, Emma Bonino, è candidata nel Nord Ovest e nel Centro.

A cura di Annalisa Cangemi

Alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno si presenta la lista di scopo ‘Stati Uniti d’Europa', lanciata dalla leader radicaleEmma Bonino, che vede insieme +Europa e Italia Viva. Anche Matteo Renzi alla fine ha deciso di candidarsi e di correre per le europee: l'ex presidente del Consiglio e leader Iv è all’ultimo posto in quattro dei cinque collegi. Capilista sono Emma Bonino nel Nord Ovest, Graham Robert Watson nel Nord Est, Giandomenico Caiazza al Centro (in questo caso Bonino è al secondo posto), il segretario del Psi, Enzo Maraio, sarà nella circoscrizione Sud, mentre Rita Bernardini nelle Isole.

Nella circoscrizione Sud sono candidate anche l'ex ministra Teresa Bellanova e Sandra Mastella. Matteo Renzi ha annunciato che se sarà eletto andrà a Strasburgo (e lo stesso farà Emma Bonino). Secondo Renzi fare come gli altri leader, che si candidano pur annunciando che resteranno a Roma, è "una truffa agli elettori".

Con la candidatura di Matteo Renzi ha rinunciato alla corsa Nicola Danti, europarlamentare uscente di Iv con Renew Europe e coordinatore toscano di Italia Viva. È stato lo stesso Danti a comunicarlo su Facebook. "Cari amici, la candidatura di Matteo Renzi è una buona cosa per la lista Stati Uniti d'Europa. È evidente che la regola della doppia preferenza di genere impedisce a me di fare una corsa che possa avere una qualche minima possibilità di competere. Il materiale era pronto, volantini, manifesti, santini, roll up, e come sapete non mi sono risparmiato nelle ultime settimane a girare per il collegio per fare la campagna elettorale. Ma la mia corsa finisce qui. Prima del via ufficiale". Ecco tutti i candidati in lista.

Circoscrizione Nord Ovest

Emma Bonino

Gianfranco Librandi

Raffaella Paita detta Lella

Marco Taradash

Paolo Giovanni Micheli

Alessandro Cecchi Paone

Patrizia De Grazia

Enrica Cattaneo

Nadia Gallo

Maria Mikaelyan

Vittorio Barazzotto

Matteo Di Maio

Federico Rossi

Simona Emanuela Anna Carolina Viola

Luca Perego

Davide Falteri

Daria De Luca

Alessandra Franzi

Antonella Soldo

Matteo Renzi

Circoscrizione Nord Est

Graham Robert Watson

Antonella Soldo

Giulia Pigoni

Davide Bendinelli

Gabriella Chiellino

Muharem Saljihu detto Marco

Maria Laura Moretti

Giorgio Pasetto

Francesco Bragagni

Marina Sorina

Luigi Giordani

Fabio Valcanover

Aurora Pezzuto

Nicola Cesari

Katerina Shmorhav detta Katya

Circoscrizione Centro

Giandomenico Caiazza

Emma Bonino

Marietta Tidei

Eric Mauritin Jozsef

Emanuela Pistoia

Rosa Di Giorgi

Olga Surinova

Gerardo Stefanelli

Gianluca Misuraca

Silvia Bertolucci

Manuela Albertella

Giuseppina Bonaviri

Francesco Cappelletti

Tiziano Busca

Matteo Renzi

Circoscrizione Sud

Vincenzo Maraio detto Enzo

Manuela Zambrano

Nicola Caputo

Alessandrina Lonardo Mastella

Teresa Bellanova

Caterina Miraglia

Alfonso Maria Gallo

Emanuela Pistoia

Massimiliano Stellato

Stefano Mascaro

Adriano Pasculli De Angelis

Giovanna Catacchio

Giuseppe Varacalli

Filomena Greco

Antonio Rubino

Elenora Stomeo detta Claudia

Annunziata Paese

Matteo Renzi

Circoscrizione Isole

Rita Bernardini

Francesco Concetto Calanna

Fabrizio Micari

Valentina Falletta

Pietrina Putzolu

Luca Ballatore

Carola Politi

Matteo Renzi