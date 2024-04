video suggerito

Matteo Renzi si candida alle elezioni europee, se viene eletto lascerà il Senato e andrà a Strasburgo Matteo Renzi sarà candidato in quattro circoscrizioni alle elezioni europee di giugno 2024. Il suo nome sarà inserito nelle liste di Stati Uniti d'Europa all'ultimo posto. Lo ha annunciato Emma Bonino. In caso di elezione, Renzi lascerà il Senato e andrà al Parlamento europeo.

A cura di Luca Pons

Matteo Renzi correrà alle europee e, se eletto, lascerà il Parlamento e andrà a Strasburgo. L'annuncio è arrivato da Emma Bonino, leader di +Europa, che insieme al partito di Renzi Italia viva e ad altri forma la lista di scopo Stati Uniti d'Europa: "Matteo Renzi si candiderà all'ultimo posto in lista in quattro circoscrizioni su cinque, garantendo così il suo pieno sostegno al progetto", ha dichiarato Bonino in una nota.

Anche Renzi quindi sarà candidato: un altro leader di partito dopo Giorgia Meloni, Elly Schlein, Antonio Tajani, e anche il rivale Carlo Calenda. A differenza di questi, però, l'ex presidente del Consiglio ha intenzione di andare effettivamente a fare l'europarlamentare. Bonino infatti ha chiarito: "Tutti i candidati della Lista Stati Uniti d'Europa si sono impegnati, se eletti, a lasciare eventuali altri incarichi e andare al Parlamento europeo". Questo include Renzi, che se rientrasse tra gli eventuali eletti della lista lascerebbe quindi il suo attuale seggio al Senato. "E ora", ha concluso Bonino, "tuffiamoci nella campagna elettorale, sfidando sovranisti e anti europeisti nel nome degli Stati Uniti d'Europa".

Pochi minuti dopo, lo stesso Renzi ha commentato: "Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Se mi rimetto in gioco a quasi 50 anni è perché ci credo davvero. L'Europa vive una stagione incredibile di difficoltà, abbiamo bisogno di rimettere in moto la speranza dell'Europa. Oggi l'Europa sembra debole, fragile, impaurita. Abbiamo bisogno di una generazione di politici che abbia il coraggio di provare a portare l'Europa nel futuro".

Renzi ha attaccato: "Come può l'Italia farsi sentire se i principali leader dei partiti italiani decidono di candidarsi alle europee per finta, per scherzo? Si candidano e dicono da subito che non andranno a Strasburgo se eletti. È una truffa ai cittadini. Noi abbiamo deciso che chi si candiderà, se eletto, andrà al Parlamento a fare una battaglia sulle questioni ambientali, a cambiare le regole istituzionali, a portare un po' di speranza. E gli altri che fanno? Gli altri no".

Si chiude così la questione dei leader di partito candidati alle europee. Giorgia Meloni ci sarà, come capolista in tutte le circoscrizioni, e una scelta simile l'ha fatta anche Antonio Tajani con Forza Italia (anche se nelle Isole la capolista sarà Caterina Chinnici). Ci sarà Elly Schlein, come capolista al Centro Italia, e si candideranno Renzi e Calenda. Resteranno fuori dalla corsa elettorale, invece il leader del M5s Giuseppe Conte e il segretario della Lega Matteo Salvini.