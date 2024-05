video suggerito

I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Isole: le liste per partito Sabato 8 giugno, dalle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024. Per le europee l'Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni: ecco chi sono tutti i candidati nelle Isole. Molti sono stati protagonisti della lotta alla mafia.

A cura di Pietro Forti

Sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 in Italia si vota per le elezioni europee 2024. Su 705 deputati al Parlamento europeo, l'Italia ne eleggerà 76, con sistema proporzionale (non sono quindi previste coalizioni tra più partiti). Solo le liste che supereranno la soglia di sbarramento dei 4% dei voti potranno eleggere eurodeputati. I candidati sono divisi in cinque circoscrizioni: Italia Nord-Occidentale, Italia Nord-Orientale, Italia Centrale, Italia Meridionale e Italia Insulare. Sarà possibile esprimere fino a tre preferenze, a patto che non siano per candidati dello stesso genere: chi vorrà votare per due candidati uomini dovrà alternarli con una candidata donna, e viceversa.

Nella circoscrizione Isole saranno candidati da capolista alcuni leader di partito, ovvero Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Elly Schlein del Partito democratico e Carlo Calenda di Azione. Capolista per il Movimento 5 Stelle sarà Giuseppe Antoci, già presidente del Parco dei Nebrodi e protagonista della lotta alla mafia. Un'altra figura del mondo dell'antimafia sarà candidata come capolista di Forza Italia: Caterina Chinnici, figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso da Cosa nostra, già europarlamentare nelle file del Pd. L'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sarà invece capolista per Alleanza Verdi-Sinistra. Nella stessa lista, seconda dopo Orlando, c'è Ilaria Salis: l'insegnante detenuta a Budapest ha origini sarde ed è candidata nelle Isole, oltre che nel Nord-Ovest. Tra gli altri candidati c'è l'eurodeputato uscente del Pd ed ex medico di Lampedusa, Pietro Bartolo.

I candidati nelle liste di Fratelli d'Italia nelle Isole

Questi i nomi dei candidati alle elezioni europee per Fratelli d'Italia nelle Isole.

Giorgia Meloni (detta Giorgia)

Salvatore Deidda (detto Sasso)

Elvira Amata

Massimiliano Giammusso (detto Massi, detto Musso)

Giuseppe Milazzo

Ruggero Benedetto Italo Razza

Giuseppa Savarino (detta Giusi)

Alessia Scorpo

Chi sono i candidati del Partito Democratico nelle Isole

Ecco i candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Italia Insulare.

Elly Schlein

Antonio Nicita

Lidia Tilotta

Pietro Bartolo

Angela Quaquero

Giuseppe Lupo

Maria Flavia Timbro

Giuseppe Belvisi

I candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle nelle Isole

Ecco i candidati alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Isole.

Giuseppe Antoci

Pilo Cinzia

Patrizio Cinque

Antonella Di Prima

Virginia Farruggia

Matteo Porcu

Antonino Randazzo

Matilde Montaudo

Chi sono i candidati della Lega nelle Isole

Questi i candidati alle elezioni europee per la Lega alla circoscrizione Isole.

Annalisa Tardino

Roberto Vannacci

Ester Bonafede

Antonino Germanà

Michelina Lunesu

Francesca Reitano

Raffaele Stancanelli

Girolamo Turano

I candidati nelle liste di Forza Italia nelle Isole

Ecco i candidati per Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Isole.

Caterina Chinnici

Michele Cossa

Maddalena Calia

Massimo Dell'Utri

Marco Falcone

Bernardette Grasso

Margherita la Rocca Ruvolo

Edmondo Tamajo

Chi sono i candidati di Alleanza Verdi-Sinistra nelle Isole

Questi i nomi dei candidati alle elezioni europee per Alleanza Verdi-Sinistra nelle Isole.

Leoluca Orlando

Ilaria Salis

Mimmo Lucano

Cinzia Dato

Emanuele Barbara

Giuliana Fiertler

Francesco Mascau

Stefania Pagliazzo

I candidati nelle liste di Stati Uniti d'Europa nelle Isole

Ecco chi sono i candidati alle elezioni europee per Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Isole.

Carlo Calenda

Sonia Alfano

Gianfranco Damiani

Martina Benoni

Gianni Palazzolo

Rosanna Cocomero

Nicola Trudu

Elena Bonetti

Chi sono i candidati di Azione nelle Isole

Questi i nomi dei candidati per Azione alle elezioni europee nella circoscrizione Isole.

Rita Bernardini

Francesco Concetto Calanna

Fabrizio Micari

Valentina Falletta

Pietrina Putzolu

Luca Ballatore

Carola Politi

Matteo Renzi