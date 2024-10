video suggerito

Medio Oriente, fuga di notizie negli Stati Uniti: rivelati i piani di Israele per colpire l'Iran Gli Stati Uniti stanno indagando su una fuga di notizie di intelligence altamente riservate degli Usa sui piani di rappresaglia di Israele contro l'Iran, in risposta al lancio di missili iraniani del 1 ottobre.

A cura di Annalisa Cangemi

Ci sarebbe stata una fuga di notizie negli Stati Uniti, che ha rivelato i piani di Israele per colpire l'Iran, in risposta al lancio di missili iraniani del 1 ottobre. Gli Usa ora hanno avviato un'indagine sulla diffusione di due documenti dell’intelligence classificati, datati 15 e 16 ottobre, che sono pubblicati da un account Telegram, affiliato all'Iran. Lo racconta la Cnn.

Venerdì un canale Telegram dal nome ‘Middle East Spectator' aveva fatto sapere di aver ricevuto da una fonte dell'intelligence statunitense documenti sui preparativi di Israele per una rappresaglia contro l'Iran. Quindi i documenti hanno iniziato a circolare online. La vicenda è stata rivelata da tre persone a conoscenza della questione. Una di loro ha confermato l'autenticità dei documenti, contrassegnati come top secret: hanno contrassegni che indicano che sono destinati a essere visti solo dagli Stati Uniti e dai suoi alleati del gruppo cosiddetto "Five Eyes" (Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito)

La fuga di notizie è "profondamente preoccupante", ha detto un funzionario statunitense alla Cnn. Un documento, che si dice sia stato redatto dalla National Geospatial-Intelligence Agency, descrive esercitazioni dell'aeronautica militare israeliana che coinvolgono missili terra-aria, che si ritiene debbano servire in vista di un imminente attacco all'Iran. In un altro si parla del trasferimento di armi e munizioni.

Uno dei documenti, secondo la Cnn, fa riferimento alla disponibilità di armi nucleari: non c'è però nessuna indicazione circa l'intenzione di utilizzarle. Israele dal canto suo, non ha mai diffuso comunicazioni pubbliche relative al possesso di armi nucleari né, ovviamente, all'intenzione di usarle.

"Se è vero che sono stati diffusi i piani tattici israeliani per rispondere all'attacco dell'Iran del 1 ottobre, si tratta di una grave violazione", ha affermato Mick Mulroy, ex vice segretario aggiunto alla Difesa per il Medio Oriente e funzionario della CIA in pensione.

Mulroy ha aggiunto che "anche il futuro coordinamento tra USA e Israele potrebbe essere messo in discussione. La fiducia è una componente chiave nella relazione e, a seconda di come queste informazioni sono trapelate, tale fiducia potrebbe essere erosa". La fuga di notizie arriva tra l'altro in un momento molto delicato del conflitto. Benjamin Netanyahu è appena scampato ad un tentativo di attentato con droni contro la sua villa a Cesarea. Israele, che ha eliminato il leader di Hamas Sinwar, ha ribadito più volte che risponderà all'attacco missilistico portato dall'Iran il primo ottobre.

Intanto le forze di difesa Israeliane hanno fatto sapere che nella notte l'Aeronautica israeliana ha colpito ed eliminato oltre 65 terroristi di Hezbollah nel Libano meridionale e ha colpito decine di obiettivi terroristici di Hezbollah, tra cui cellule terroristiche, lanciatori diretti verso civili israeliani e siti delle infrastrutture terroristiche.

"Le truppe Idf continuano l'attività operativa nelle parti settentrionali, meridionali e centrali della Striscia di Gaza – prosegue l'Idf -. Le truppe hanno eliminato decine di terroristi durante scontri ravvicinati a terra e attacchi aerei, smantellato numerosi siti delle infrastrutture terroristiche e confiscato grandi quantità di armi. Nella Striscia di Gaza meridionale, le truppe hanno identificato una cellula terroristica che operava nell'area e, in collaborazione con l'IAF, hanno eliminato i terroristi durante uno scontro ravvicinato".