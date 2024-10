video suggerito

Chi era Shaban al-Dalou, il 19enne bruciato vivo nel raid israeliano sull'ospedale Al-Aqsa di Gaza Si chiamava Shaban al-Dalou, aveva 19 anni e studiava ingegneria informatica il ragazzo che si vede bruciare vivo in un video dell'incendio dell'ospedale Al-Aqsa, a Gaza, avvenuto lo scorso 14 ottobre. Le fiamme, causate da un raid israeliano, si sono propagate in fretta e non hanno lasciato scampo ai profughi che vivevano in alcune tende nei pressi dell'ospedale.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Shaban al-Dalou, 19 anni; a destra, l'incendio dopo il bombardamento dell'ospedale Al-Aqsa.

Si chiamava Shaban al-Dalou, aveva 19 anni e studiava ingegneria informatica il ragazzo che si vede bruciare vivo in un video dell'incendio dell'ospedale Al-Aqsa, nella Striscia di Gaza, avvenuto lo scorso 14 ottobre.

Le fiamme, causate da un bombardamento aereo israeliano, si sono propagate in fretta e non hanno lasciato scampo ai profughi che vivevano in alcune tende nei pressi dell'ospedale. Almeno quattro le vittime, decine i feriti.

Tra i morti c'è il 19enne, identificato due giorno dopo l'attacco, quando avrebbe compiuto 20 anni. Nei mesi precedenti aveva registrato e postato in rete alcuni video in cui descriveva la difficile situazione della sua famiglia e la vita sotto le bombe israeliane. Chiedeva aiuto per lasciare Gaza, ma non aveva abbastanza soldi.

"Non c'è un posto sicuro qui a Gaza", raccontava il ragazzo in un video registrato all'interno della tenda improvvisata in cui viveva da quando era fuggito dalla sua casa. In un altro video, Shaban spiegava le difficoltà nel trovare cibo “perché l’occupazione israeliana è riuscita a separare la zona centrale dal resto di Gaza e la gente qui fa fatica".

Shaban al-Dalou, 19 anni.

Si era anche filmato mentre donava il sangue all'ospedale dei martiri di Al-Aqsa, che Israele aveva già bombardato diverse volte l'anno scorso prima del bombardamento che lo ha ucciso. "Abbiamo visto così tanti feriti, molti bambini hanno un disperato bisogno di sangue", diceva Shaban. "Tutto ciò che chiediamo è un cessate il fuoco e che questa tragedia finisca". In alcuni video, Shaban aveva anche chiesto donazioni per aiutare la sua famiglia a scappare in Egitto.

"Mi prendo cura della mia famiglia, perché sono il più grande", aveva spiegato ancora, aggiungendo che la sua famiglia, i genitori, due sorelle e due fratelli, erano stati sfollati cinque volte prima di trovare rifugio nella zona dell'ospedale. Lunedì, le tende sono diventate una trappola mortale, quando l'ospedale è stato colpito dalle bombe israeliane.

Anche il padre del 19enne, Ahmad al-Dalou, ha riportato gravi ustioni. Come ha raccontato l'uomo ad Al Jazeera, il giorno dell'attacco si è reso conto rapidamente che l'incendio stava minacciando i suoi figli ed è riuscito a salvarne due. "Poi il fuoco ha semplicemente inghiottito tutto. Non sono riuscito a salvare gli altri, ho fatto quello che potevo", ha raccontato.

Il papà di Shaban ha detto che sperava di poter andare all'estero per diventare medico, ma l'uomo ha spiegato che voleva tenere suo figlio più vicino a casa: "Ora vorrei averlo mandato io".

Shaban era un ragazzo studioso, anche sotto le bombe tirava spesso fuori il suo computer portatile per studiare, ha aggiunto il padre. "Amava sua madre più di chiunque altro – ha detto ancora Ahmad – Li abbiamo seppelliti l'uno nell'abbraccio dell'altro".