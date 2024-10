Attacco israeliano su un ospedale a Gaza, in fiamme le tende dei palestinesi sfollati: 4 morti e 70 feriti Attacco aereo israeliano nelle notte contro le tende destinate agli sfollati palestinesi all’interno del complesso ospedaliero di Al-Aqsa, nella città di Deir el-Balah, a Gaza. Nel raid sono morte almeno quattro persone e ne sono rimaste ferite circa 70, molte in modo grave. Il bilancio è destinato a salire nelle prossime ore. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Un attacco aereo israeliano contro le tende destinate agli sfollati palestinesi all'interno del complesso ospedaliero di Al-Aqsa, nella città di Deir el-Balah, a Gaza, ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite circa 70, molte in modo grave.

Alle prime ore di oggi, lunedì 14 ottobre, il raid ha colpito le tende in cui si erano rifugiati molti palestinesi sfollati. I video diffusi in rete mostrano le fiamme nel campo e i soccorritori affannarsi per salvare le persone e lottare per contenere l'incendio di grandi dimensioni. Il bilancio delle vittime potrebbe salire ulteriormente.

"Ci siamo svegliati con fumo, fiamme e fuoco che cadevano sulle tende da ogni direzione. Le esplosioni ci hanno terrorizzato nelle nostre tende e fuori dove viviamo dietro l'ospedale di Al-Aqsa" – ha detto ad Al Jazeera un sopravvissuto – "I camion dei pompieri non sono riusciti ad arrivare fin qui. C'erano così tanti corpi carbonizzati ovunque. La quantità di fuoco ed esplosioni era enorme. Abbiamo assistito a una delle notti più orribili e brutali".

Il chirurgo volontario Mohammad Tahir, sempre parlando con Al Jazeera, ha affermato che si tratta di vittime con ustioni sul 60-80% del corpo, molte delle quali non sopravviveranno. "Per i pazienti con ustioni in percentuale significativa, sfortunatamente, il destino è segnato. Non arriveranno nemmeno in Terapia intensiva. Moriranno", ha detto dall'esterno dell'ospedale.

Tende in fiamme dopo il raid sull'ospedale.

"È uno spettacolo dell'orrore qui. Onestamente, a volte ho la sensazione che questa non sia la vita reale, che questo possa continuare e che questo livello di sofferenza sia permesso in questo mondo", ha aggiunto. È la settima volta che Israele colpisce quest'anno l'area dell'ospedale di Al-Aqsa e la terza nelle ultime due settimane, uccidendo i palestinesi costretti ad abbandonare le loro case.

Il portavoce dell'esercito israeliano Avichay Adraee ha confermato che l'attacco è stato condotto dall'aeronautica militare israeliana, sostenendo, senza tuttavia averne le prove, che il complesso ospedaliero è stato utilizzato come "centro di comando e controllo" da Hamas per compiere attacchi contro Israele. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere inoltre che l'incendio all'ospedale al Aqsa è stato causato da esplosioni secondarie e che sta indagando sull'incidente.

Da quando è iniziato l'assalto, più di un anno fa, le forze israeliane hanno ripetutamente attaccato le strutture mediche di Gaza. Il settore sanitario dell'enclave è al collasso e molte infrastrutture sono state distrutte.