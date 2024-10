Missile israeliano abbatte un condominio a Beirut, il video del palazzo che crolla in pochi istanti L’attacco dell’esercito israeliano è avvenuto nel sud di Beirut, una delle zone più colpite dai raid dell’Idf. La terribile scena è stata immortalata in un video che mostra il missile che colpisce con precisione le fondamenta dell’edificio facendolo collassare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un palazzo residenziale è stato letteralmente raso al suolo in pochi attimi da un missile israeliano a Beirut, capitale del Libano. La terribile scena è stata immortalata in un video che mostra il missile che centra con precisione le fondamenta dell'edificio facendolo collassare su se stesso in pochi secondi. L'attacco dell'esercito israeliano è avvenuto nel sud di Beirut, nel quartiere Ghobeiry, una delle zone più colpite dai raid dell'Idf che ritiene ci siano attività di Hezbollah in zona.

Nel filmato si vedono alcune persone in strada a poche centinaia di metri dal condominio che vengono sorprese dal rumore del missile in arrivo ma non fanno in tempo ad alzare lo sguardo che il razzo armato colpisce le fondamenta del palazzo, facendolo letteralmente collassare. A quel punto le persone in strada non possono che scappare tra l'enorme nuvola di fumo spigionata dall'impatto mentre per chi eventualmente era all'interno impossibile alcuna salvezza.

Da quanto si intuisce, le persone presenti sul posto probabilmente attendevano che l'edificio fosse colpito e per questo lo stavano filmando. L'esercito israeliano (Idf), infatti nel corso del giorno aveva emesso un nuovo ordine di evacuazione forzata dalla periferia sud di Beirut per diversi edifici considerati target. Un avvertimento che del resto è stato lanciato più volte in queste settimane dopo l'inizio delle operazioni in Libano.

L'esercito israeliano oggi ha avvertito gli abitanti di una zona di Ghobeiry, nel sud della capitale del Libano, che in zona sarebbero scattate operazioni militari contro le presunte strutture di Hezbollah. "Per la vostra sicurezza e quella della vostra famiglia, dovete evacuare immediatamente questi edifici e quelli circostanti e spostarvi di almeno 500 metri di distanza", ha scritto sul social X il portavoce di lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, insieme a una mappa che mostra i due edifici specifici che sarebbero stati colpiti poco dopo.

L'attacco che ha distrutto il palazzo è avvenuto circa mezz'ora dopo che era stato diramato un avviso ai residenti di evacuare la zona. Al momento non c'è alcuna conferma di vittime nell'edificio distrutto, che secondo gli israeliani ospitava strutture di Hezbollah.