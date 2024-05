video suggerito

Le liste di Alleanza Verdi-Sinistra alle elezioni europee: Ilaria Salis è capolista al Nord-Ovest Alleanza Verdi-Sinistra ha presentato le liste dei suoi candidati per le europee: Ilaria Salis è capolista al Centro e corre anche nelle Isole, in seconda posizione. C’è pure l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino, che guida il Centro, e l’ex primo cittadino di Riace Mimmo Lucano, capolista al Sud. Ecco la lista completa dei candidati di Avs. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È scaduto ieri, mercoledì 1 maggio, il termine per depositare le liste per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. L'elenco dei candidati al Parlamento europeo di Alleanza Verdi-Sinistra è quindi ufficiale. Come già annunciato le scorse settimane, a correre con il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ci sarà anche Ilaria Salis: l'attivista italiana, attualmente detenuta in Ungheria, è capolista nella circoscrizione Nord-Ovest ed è tra i candidati, in seconda posizione, per la circoscrizione Isole.

Tra i volti noti nelle candidature di Avs ci sono anche l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, capolista nella circoscrizione Centro, l'eurodeputato uscente Massimiliano Smeriglio, la responsabile diritti di Sinistra Italiana Marilena Grassadonia e l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, capolista al Sud.

I candidati nelle liste di Alleanza Verdi-Sinistra

Circoscrizione Nord-Ovest

Ilaria Salis

Ignazio Marino

Massimiliano Smeriglio

Benedetta Scuderi

Domenico Lucano detto Mimmo

Giovanni Mori

Arianna Bettin

Mario Salomone

Andrea John Dejanaz

Stefano Apuzzo

Andrea Cegna

Daniele Cicala

Simona Cosso

Angela Fedi

Erica Innisi

Simona Merisi

Chiara Minelli

Suad Omar Sheikh Esahaq detta Su

Jessica Todaro detta Jessica Todaro Bellinati

Giorgio Vacchiano

Circoscrizione Nord-Est

Cristina Guarda

Domenico Lucano detto Mimmo

Brigitte Foppa

Nicola Dall'Olio

Jessica Veronica Cugini

Alessandro Franceschini

Francesca Caprini

Stefano Dall'Agata

Alessandra Filippi

Giulia Giorgi

Alessandra Mion

Emanuel Oian

Jessica Todaro detta Jessica Todaro Bellinati

Paolo Trande

Francesco Gonella

Circoscrizione Centro

Ignazio Roberto Maria Marino

Marilena Grassadonia

Massimiliano Smeriglio

Luca Boccoli

Francesca Arca

Cecilia Bassi

Paola Bernasconi

Luciano Conte detto Lucio

Lucrezia Iurlaro

Antonio Natali

Christian Raimo

Agnese Santarelli

Sabrina Santelli

Pierluigi Vossi

Sergio Ulgiati

Circoscrizione Sud

Domenico Lucano detto Mimmo

Rosa D’Amato

Francesco Emilio Borrelli

Anna Grazia Maraschio

Souzan Fatayer detta Susan

Fabio Armano

Fedele Cannerozzi

Natale Cuccurese

Maria Pia Funaro

Giovanni Germano

Francesca Imperatore

Alessandra Mariano

Anna Orabona

Giulia Persico

Gerardo Pontecorvo

Valeria Spinelli

Rosario Ternullo

Sergio Ulgiati

Circoscrizione Isole

Leoluca Orlando

Ilaria Salis

Domenico Lucano detto Mimmo

Cinzia Dato

Emanuele Barbara

Giuliana Fiertler detta Firtler

Francesco Muscau

Stefania Pagliazzo