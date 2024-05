video suggerito

Le liste del Partito democratico alle elezioni europee: dove sarà candidata Elly Schlein Le liste complete dei candidati del Partito democratico alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024. La segretaria Elly Schlein guiderà le liste del Centro e delle Isole, mentre non sarà presente nelle altre circoscrizioni. Ecco tutti nomi e dove correranno.

A cura di Luca Pons

È scaduto il tempo per presentare le liste in vista delle elezioni europee, e così ora l'elenco dei candidati è ufficiale. Per il Partito democratico è confermata la candidatura della segretaria Elly Schlein, che guiderà le liste del Centro Italia e delle Isole. Nelle altre circoscrizioni i capolista saranno Cecilia Strada (al Nord-Ovest), Stefano Bonaccini (al Nord-Est) e Lucia Annunziata (al Sud). Nel simbolo del Pd non ci sarà il nome di Schlein – una scelta arrivata dopo un lungo dibattito interno – mentre alla fine è arrivata la candidatura di Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire che aveva spaccato il partito.

Le elezioni si terranno l'8 e il 9 giugno. L'ordine in cui sono messi i nomi non avrà effetto su chi sarà eletto: l'importante, infatti, è chi raccoglierà più preferenze, indicate dagli elettori scrivendo il nome sulla scheda. Ecco i nomi di tutti i candidati in ogni circoscrizione.

I candidati nelle liste del Partito democratico

Circoscrizione Italia Nord-Occidentale

Cecilia Strada

Brando Benifei

Irene Tinagli

Alessandro Zan

Antonella Parigi

Giorgio Gori

Eleonora Evi

Pierfrancesco Maran

Patrizia Toia

Davide Mattiello

Elena Accossato

Emanuele Fiano

Monica Romano

Fulvio Centoz

Lucia Artusi

Fabio Pizzul

Donatella Alfonso

Luca Jahier

Paola Giudiceandrea

Fabio Bottero

Circoscrizione Italia Nord-Orientale

Stefano Bonaccini

Annalisa Corrado

Ivan Pedretti

Elisabetta Gualmini

Alessandro Zan

Alessandra Moretti

Sara Vito

Sara Ferrari

Antonio Mumolo

Giuditta Pini

Marcello Saltarelli

Silvia Panini

Lozenzo Gennari

Sara D'Attorre

Andrea Zanoni

Circoscrizione Italia Centrale

Elly Schlein

Nicola Zingaretti

Camilla Laureti

Marco Tarquinio

Beatrice Covassi

Dario Nardella

Daniela Rondinelli

Matteo Ricci

Elena Improta

Humberto Insolera

Alessia Morani

Marco Pacciotti

Teresa Bartoli

Antonio Mazzeo

Michele Franchi

Circoscrizione Italia Meridionale

Lucia Annunziata

Antonio Decaro

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Jasmine Cristallo

Francesco Forte

Manola Di Pasquale

Luigi Tassone

Shady Alizadeh

Franceso Todisco

Giuseppina Paterna

Nicola Campanile

Annamaria Becci

Massimo Schiavone

Georgia Tramacere

Raffaele Topo

Carmela Saulino

Gianmario Spada

Circoscrizione Italia Insulare

Elly Schlein

Antonio Nicita

Lidia Tilotta

Pietro Bartolo

Angela Quaquero

Giuseppe Lupo

Maria Flavia Timbro

Giuseppe Belvisi