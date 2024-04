video suggerito

Elly Schlein si candida alle elezioni europee, sarà capolista Pd al Centro e nelle Isole È arrivato l’annuncio di Elly Schlein: la segretaria del Partito democratico si candida alle elezioni europee e sarà capolista al Centro e nelle Isole. Il suo posto però, ha precisato, resterà quello al Parlamento italiano, per fare opposizione al governo di Giorgia Meloni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Annalisa Girardi

Elly Schlein ha deciso di candidarsi alle elezioni europee del prossimo giugno. Dopo mesi di incertezza, la leader del Partito democratico ha sciolto la riserva e ha annunciato che sarà capolista al Centro e nelle Isole: "Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese", ha detto intervenendo alla direzione del partito, in corso al Nazareno a Roma.

Igor Trauffi, della segretaria Pd, ha fatto sapere i nomi dei capilista: Cecilia Strada nella circoscrizione Nord ovest, Stefano Bonaccini al Nord est, Elly Schlein al Centro e nelle Isole, Lucia Annunziata al Sud. La segretaria però ha specificato che il suo posto resterà quello al Parlamento nazionale, per fare opposizione al governo di Giorgia Meloni. Quella del Pd, ha detto, è "una squadra plurale e competente, sperando di eleggerla tutta per lavorare in Europa, mentre io sarò qua nel confronto quotidiano da segretaria, nel Pralmento, con Giorgia Meloni per le sue scelte scellerate per l'Italia".

Alla direzione Schlein ha commentato i casi che hanno travolto il partito nelle ultime settimane, come le indagini in Puglia o in Piemonte, per poi ribadire: "Dobbiamo dire con orgoglio che il nostro è un partito sano fatto di persone perbene, fatto da amministratori e amministratrici che si impegnano ogni giorno in maniera disinteressata, migliaia di amministratori onesti e competenti. Non vuol dire che non possono esserci problemi, ma li affrontiamo con vigore e di petto, a differenza di quello che fanno altri: stiamo aspettando ancora le dimissioni di Santanché. I casi ci sono, non abbassiamo la guardia, ma diciamo no a una strumentalizzazione che getta fango su tutta la comunità, una comunità che deve avere gli anticorpi per tenere lontani trasformisti, transfughi di varia natura".

Sulle elezioni in Europa, invece, ha detto: "Crediamo che solo una netta affermazione della famiglia socialista europea possa rilanciare il progetto di integrazione europea, siamo l'unico argine alle forze nazionaliste. Sosteniamo con convinzione il commissario Schmit" per la guida della Commissione europea.