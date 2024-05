video suggerito

I candidati alle elezioni europee 2024 nella circoscrizione Nord Ovest: le liste per partito Alle elezioni europee 2024 si voterà sabato 8 giugno, dalle ore 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle 23. Ciascuno potrà esprimere fino a tre preferenze, scegliendo persone di sesso diverso. In Italia ci saranno in cinque circoscrizioni: ecco chi saranno tutti i candidati nel Nord Ovest. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Alle elezioni europee 2024 si voterà sabato 8 giugno, dalle ore 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle 23. Gli italiani saranno chiamati alle urne per eleggere 76 eurodeputati, e la legge elettorale permette di indicare fino a tre preferenze tra tutti i candidati della lista che si sceglie. Se si esprime più di una preferenza, non potranno andare tutte a persone dello stesso sesso. L'Italia sarà divisa in cinque circoscrizioni: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole. Nel Nord Ovest tra i nomi di spicco che guideranno le liste ci sarà Giorgia Meloni per FdI, Cecilia Strada per il Pd, Antonio Tajani per FI, Emma Bonino per Stati Uniti d'Europa (Matteo Renzi chiuderà la lista) e Ilaria Salis per Alleanza Verdi-Sinistra. Il generale Roberto Vannacci sarà candidato con la Lega, ma inserito in fondo alla lista, come Carlo Calenda con Azione.

I candidati di Fratelli d'Italia nel Nord Ovest

Ecco l'elenco dei candidati di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale:

Giorgia Meloni (detta Giorgia)

Carlo Fidanza

Vincenzo Amich

Patrizia Baffi

Stefano Balleari

Federica Barbero

Marco Colombo

Giovanni Crosetto

Pietro Fiocchi

Eleonora Frigerio

Franco Giancarlo

Giovanna Giolitti

Paolo Inselvini

Lara Magoni

Mario Mantovani

Elena Nai

Federica Picchi

Vincenzo Sofo

Antonella Tosi

Mariateresa Vivaldini

I candidati del Partito democratico nel Nord Ovest

Ecco l'elenco dei candidati del Partito democratico nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale:

Cecilia Strada

Brando Benifei

Irene Tinagli

Alessandro Zan

Antonella Parigi

Giorgio Gori

Eleonora Evi

Pierfrancesco Maran

Patrizia Toia

Davide Mattiello

Elena Accossato

Emanuele Fiano

Monica Romano

Fulvio Centoz

Lucia Artusi

Fabio Pizzul

Donatella Alfonso

Luca Jahier

Paola Giudiceandrea

Fabio Bottero

I candidati del Movimento 5 stelle nel Nord Ovest

Ecco l'elenco dei candidati del Movimento 5 stelle nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale:

Danzì Maria Angela

Pedullà Gaetano

Pepe Antonella

Sacco Sean

Lanfranchi Ester Luisa

Allario Giorgia

Gobbo Daniela

Verni Simone

Mazzola Paola

Calogero Elena

Parini Isabella

Romano Fabio

Sala Carolina

Colombo Luca

Aleotti Fabi

Sturaro Mariangela

Nunga Lodi Denis

Volpe Claudio

Boudard Jean François

Bertolami Fabrizio

I candidati di Forza Italia nel Nord Ovest

Ecco l'elenco dei candidati di Forza Italia nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale:

Antonio Tajani

Letizia Moratti

Paolo Damilano

Massimiliano Salini

Stefania Zambelli

Andrea Costa

Roberto Cota

Laura D'Incalci

Firial Cherima Fteita

Gustavo Gili

Luigi Grillo

Clara Marta

Laura Menardi

Dina Nobili

Matteo Passoni

Silvia Piani

Claudia Porchietto

Marco Reguzzoni

Beatrice Rizzi

Giuseppe Romeo

I candidati della Lega nel Nord Ovest

Ecco l'elenco dei candidati della Lega nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale:

Silvia Sardone

Alessandro Panza

Francesco Bruzzone

Isabella Tovaglieri

Gianna Gancia

Angelo Ciocca

Oscar Lancini

Simona Bordonali

Alessia Borroni

Eraldo Botta

Marco Cozzi

Alessandro Fermi

Dino Ganelli

Elena Lucchini

Giovanni Malanchini

Cristina Patelli

Lorenza Rosso

Astrid Sento

Silvana Snider

Roberto Vannacci

I candidati di Stati Uniti d'Europa nel Nord Ovest

Ecco l'elenco dei candidati della lista Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale:

Emma Bonino

Gianfranco Librandi

Raffaella Paita detta Lella

Marco Taradash

Paolo Giovanni Micheli

Alessandro Cecchi Paone

Patrizia De Grazia

Enrica Cattaneo

Nadia Gallo

Maria Mikaelyan

Vittorio Barazzotto

Matteo Di Maio

Federico Rossi

Simona Emanuela Anna Carolina Viola

Luca Perego

Davide Falteri

Daria De Luca

Alessandra Franzi

Antonella Soldo

Matteo Renzi

I candidati di Alleanza Verdi-Sinistra nel Nord-Ovest

Ecco l'elenco dei candidati della lista Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale:

Ilaria Salis

Ignazio Roberto Maria Marino

Massimiliano Smeriglio

Benedetta Scuderi

Domenico Lucano (detto Mimmo)

Giovanni Mori

Arianna Bettin

Mario Salomone

Andrea John Dejanaz

Stefano Apuzzo

Andrea Cegna

Daniele Cicala

Simona Cosso

Angela Fedi

Erica Innisi

Simona Merisi

Chiara Minelli

Suad Omar Sheikh Esahaq (detta Su)

Jessica Todaro (detta Jessica Todaro Bellinati)

Giorgio Vacchiano

I candidati di Azione nel Nord Ovest

Ecco l'elenco dei candidati di Azione nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale:

Elena Bonetti

Giuseppe Zollino

Mariapia Abbracchio

Alessandro Tommasi

Caterina Avanza

Cuno Jakob Tarfusser

Daniela Di Cosmo

Daniele Nahum

Simonetta Fiaccadori

Leonardo Lotto

Antonella Girardi

Federico Giacobbe

Cristina Lodi

Riccardo De Giorgi

Marina Lombardi

Salvatore Carrara

Laura Marchini

Giovanni Barosini

Federica Valcauda

Carlo Calenda