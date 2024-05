video suggerito

Elezioni europee, le liste dei candidati di Azione: Calenda e Bonetti guidano tutte le circoscrizioni Carlo Calenda capolista in tutte le circoscrizioni tranne che al Nord-Ovest, dove il primo nome è quello di Elena Bonetti. Questa è la scelta fatta da Azione per le elezioni europee. Ecco le liste complete con tutti i nomi dei candidati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024, Carlo Calenda sarà candidato come capolista di Azione in quasi tute le circoscrizioni, tranne quella del Nord-Ovest, dove al suo posto ci sarà Elena Bonetti (Calenda sarà comunque candidato, ma in fondo alla lista). Questo è ciò che si può vedere nell'elenco ufficiale dei candidati del partito, depositato negli scorsi giorni prima della scadenza. Sarà in corsa anche Federico Pizzarotti, terzo nome nel Nord-Est: Pizzarotti ha recentemente lasciato +Europa in protesta contro la decisione di allearsi con Matteo Renzi. Al Centro Italia c'è Alessio D'Amato, ex candidato alla presidenza del Lazio che lo scorso anno aveva lasciato il Pd per passare con Azione.

La decisione di Calenda di candidarsi è arrivata in modo più o meno inaspettato: l'ex ministro ha detto che è stata dettata anche dalla "discesa in campo della presidente del Consiglio" Giorgia Meloni, che avrebbe cambiato "completamente lo scenario". Ha sollevato anche qualche polemica, soprattutto da parte dei rivali di Italia viva, dato che nelle scorse settimane Calenda aveva detto esplicitamente che non si sarebbe candidato. Ecco tutti i nomi di chi sarà in lista.

I candidati nelle liste di Azione

Circoscrizione Italia Nord-Occidentale

Elena Bonetti

Giuseppe Zollino

Mariapia Abbracchio detta “Mapy”

Alessandro Tommasi detto “Sandro”

Caterina Avanza detta “Caterina”, detta “Cate”

Cuno Jakob Tarfusser detto “Cuno”

Daniela Di Cosmo

Daniele Nahum

Simonetta Fiaccadori

Leonardo Lotto

Antonella Girardi

Federico Giacobbe

Cristina Lodi

Riccardo De Giorgi

Marina Lombardi

Salvatore Carrara

Laura Marchini

Giovanni Barosini

Federica Valcauda

Carlo Calenda

Circoscrizione Italia Nord-Orientale

Carlo Calenda

Elena Bonetti

Federico Pizzarotti

Lara Bisin

Mario Raffaelli

Stefania Cargioli

Giovanni Poggiali

Silvia Fattore

Carlo Pasqualetto

Valeriana Maria Masperi

Riccardo Mortandello

Giuditta Righetti

Paul Köllensperger detto “Paul”

Federica Sabbati

Umberto Costantini

Circoscrizione Italia Centrale

Carlo Calenda

Elena Bonetti

Alessio D’Amato detto “Damato”

Cristina Bibolotti

Vincenzo Camporini

Nataliya Kudryk

Germano Craia

Barbara Masini

Massimo Seri

Debora Pacifici

Luciano Spigliantini

Rossella Pera

Umberto Trenta

Gabriella Ga Yeng Zanzanaini

Luca Pietro Ungaro

Circoscrizione Italia Meridionale

Carlo Calenda

Elena Bonetti

Marcello Pittella

Ramona Calafiore

Luigi Casciello

Carmela Craca

Francesco De Nisi

Libera D’Amelio

Giuseppe Ferrandino

Paola Fanfarillo Manganiello

Dario Galantino

Danila Iacovelli

Valerio Poti

Lucia Iodice

Giuseppe Rossodivita

Stefania Postorivo

Giuseppe Sommese

Barbara Preziosi

Circoscrizione Italia Insulare

Carlo Calenda

Sonia Alfano

Gianfranco Damiani

Martina Benoni

Gianni Palazzolo detto “Giangiacomo”

Rosanna Cocomero

Nicola Trudu

Elena Bonetti