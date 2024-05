video suggerito

Elezioni Piemonte 2024: date e orari, candidati e come si vota alle regionali Nel 2024 si terranno le elezioni per rinnovare il Consiglio regionale del Piemonte e per eleggere il nuovo presidente. Si voterà sabato 8 giugno dalle 15 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, insieme alle elezioni europee e a quelle di circa 3.700 Comuni. Il candidato di centrodestra Alberto Cirio è il presidente uscente e, secondo i sondaggi, è favorito per una riconferma. Per il centrosinistra corre Gianna Pentenero, per il M5s Sarah Disabato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Capponi

L'8 e il 9 giugno, insieme alle elezioni europee e a quelle di circa 3.700 Comuni, si terranno le elezioni regionali in Piemonte. Si voterà per scegliere il prossimo presidente di Regione oltre che per eleggere i cinquanta consiglieri che comporranno il nuovo Consiglio regionale. Le urne saranno aperte sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Il presidente uscente Alberto Cirio (51 anni, vicesegretario di Forza Italia) si candida per un secondo mandato: la sua candidatura è sostenuta, oltre che dal suo partito, anche da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati. A sfidarlo ci saranno, per il centrosinistra, Gianna Pentenero del Pd, 60 anni, ex assessora al Lavoro dell'attuale sindaco di Torino Lo Russo; e Sarah Disabato, candidata del Movimento 5 Stelle, 35enne di Collegno, consigliera regionale uscente.

Viene eletto presidente il candidato che ottiene più voti. Secondo gli ultimi sondaggi si andrebbe verso una riconferma di Alberto Cirio. Le intenzioni di voto vedono invece Gianna Pentenero (centrosinistra) piuttosto distante, e ancora più staccata Sarah Disabato, che dovrebbe arrivare sotto il 10%.

In virtù della nuova legge elettorale per la regione Piemonte approvata nel 2023, i cinquanta consiglieri regionali vengono eletti per almeno l'80% (quindi almeno quaranta) attraverso un sistema proporzionale. Fino a un massimo di dieci, invece, saranno eletti con il maggioritario. Alla coalizione vincente viene assegnato un premio di maggioranza che le permetterà di ottenere il 55% dei seggi in Consiglio regionale.

Quando si vota per le elezioni regionali in Piemonte 2024: data e orari

Si voterà sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Negli stessi giorni e orari si voterà per le elezioni europee e per 3.700 comuni. In Piemonte si eleggerà il sindaco di 20 Comuni, tra cui i capoluoghi Biella, Verbania e Vercelli. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 22 e il 23 giugno.

Chi sono i candidati alle elezioni in Piemonte 2024

Dopo aver riportato il centrodestra alla guida della Regione Piemonte sconfiggendo nel 2019 il presidente uscente Sergio Chiamparino, Alberto Cirio si candiderà per un secondo mandato. A sostenerlo ci sarà tutto il centrodestra: il partito di cui Cirio è vicesegretario, Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati. Più frammentata la situazione a sinistra, dove non è stato trovato l'accordo per formare il cosiddetto "campo largo" che aveva portato alla vittoria in Sardegna (ma anche alle sconfitte in Abruzzo e Basilicata). La scelta del Pd locale di lanciare la candidatura di Gianna Pentenero (sostenuta anche da Avs), ex assessora al Comune di Torino, è stata vista come uno strappo dal Movimento 5 Stelle, che ha scelto di puntare su una sua candidata, Sarah Disabato.

Come si vota alle regionali in Piemonte: la legge elettorale

Nel 2023 la legge elettorale della regione Piemonte è stata modificata. Il prossimo presidente sarà il candidato più votato e alla sua coalizione sarà assegnato, grazie al premio di maggioranza, il 55% dei seggi in Consiglio regionale. Il numero di seggi salirà al 60% se dovesse ottenere più del 45% dei voti e arriverà fino al 64% dei seggi qualora venisse votato dal 60% degli elettori.

Il Consiglio regionale del Piemonte è formato da cinquanta consiglieri: almeno quaranta saranno eletti con sistema proporzionale, i restanti dieci (o meno, dipende dal premio di maggioranza) saranno eletti con il maggioritario. Con la modifica della legge elettorale sarà previsto per la prima volta il rispetto della parità di genere sia nella formazione delle liste (non più del 60% dei candidati può essere dello stesso sesso) sia in sede di voto: l'elettore può esprimere infatti fino a due preferenze, che dovranno essere un uomo e una donna. Sono previste soglie di sbarramento per le coalizioni (almeno il 5%) e per le singole liste (3%). Le circoscrizioni elettorali corrispondono alla città di Torino (che per la quota proporzionale esprime 21 consiglieri), Alessandria (4), Asti (2), Biella (2), Cuneo (5), Novara (3), Verbano-Cusio-Ossola (1) e Vercelli (2).

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Gli ultimi sondaggi danno in netto vantaggio il candidato del centrodestra e presidente uscente Alberto Cirio. L'ultima rivelazione fatta da Bidimedia gli assegna il 56% delle preferenze. Staccata di oltre 20 punti Gianna Pentenero (centrosinistra) che è data al 34,1%. Secondo le intenzioni di voto, Sarah Disabato (M5S) è ancora più lontana e raccoglierebbe solo l'8,8% dei voti.