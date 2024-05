Chi sono i candidati alle elezioni in Piemonte 2024: nomi e liste

video suggerito

A cura di Luca Pons

Alle elezioni regionali in Piemonte 2024 si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno. I seggi apriranno alle ore 15 di sabato e resteranno aperti fino alle ore 23. Domenica si potrà votare dalle ore 7 alle ore 23. Circa 3,3 milioni di cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo presidente di Regione e a rinnovare il Consiglio comunale, a cinque anni dall'ultimo appuntamento elettorale.

Il presidente uscente, Alberto Cirio (vicesegretario di Forza Italia) sarà candidato per un secondo mandato e sostenuto da tutto il centrodestra. Oltre a Cirio, i candidati sono l'assessora torinese Gianna Pentenero per il centrosinistra, la consigliera regionale Sarah Disabato per il Movimento 5 stelle, l'avvocato Alberto Costanzo per la lista Libertà e la consigliera regionale e nota attivista No Tav Francesca Frediani per la lista di sinistra Piemonte popolare.

La legge elettorale del Piemonte prevede che si possano esprimere fino a due preferenze sulla scheda, ma se si mettono due persone devono essere di sesso diverso. L'ultimo sondaggio, quello realizzato da Bidimedia a fine aprile, assegnava ad Alberto Cirio il 56% dei voti, con Gianna Pentenero al 34,1% e a seguire Sarah Disabato all'8,8%. Non erano considerati, invece, gli altri due candidati.

Alberto Cirio, candidato del centrodestra

Alberto Cirio

Alberto Cirio, presidente di Regione attualmente in carica, corre per un secondo mandato sostenuto dalle liste:

Forza Italia

Lega

Fratelli d’Italia

Piemonte Liberale e Moderato

Noi Moderati

Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra

Gianna Pentenero

Gianna Pentenero, assessora del Comune di Torino che ha dato le dimissioni per curare la campagna elettorale, è sostenuta da:

Partito Democratico

Alleanza Verdi-Sinistra

Stati Uniti d’Europa

Piemonte Ambientalista e Solidale

Pentenero Presidente

Sarah Disabato, candidata del Movimento 5 stelle

Sarah Disabato

Sarah Disabato è attualmente capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione Piemonte. Dopo la rottura con il centrosinistra che ha impedito di trovare una candidatura unitaria, il M5s ha scelto lei come candidata presidente. A sostenerla dunque c'è una sola llista:

Movimento 5 stelle

Alberto Costanzo, candidato di Libertà

Alberto Costanzo. Foto dalla pagina Facebook Laura Castelli

Alberto Costanzo, avvocato che nel 2019 fu candidato come sindaco di Casale Monferrato sostenuto da CasaPound e altre liste. Si presenta alle regionali con l'appoggio di Libertà, la lista formata da Cateno De Luca che raccoglie numerose formazioni politiche al suo interno. La lista che lo sostiene quindi è una:

Libertà

Francesca Frediani, candidata di Piemonte popolare

Francesca Frediani

Francesca Frediani è consigliera regionale in Piemonte dal 2014. In passato eletta con il Movimento 5 stelle, oggi è esponente della lista Unione popolare. È nota come attivista del movimento No Tav. A sostenerla c'è una sola lista:

Piemonte popolare