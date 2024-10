video suggerito

Regionali 2024, chi va meglio sui social tra i candidati alla presidenza in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria Arcadia Mood ha monitorato gli account dei principali candidati alla presidenza di Emilia-Romagna, Umbria e Liguria, mettendo a confronto i numeri su followers, engagement, spesa investita e interazioni. Vediamo chi ha vinto sui social finora. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

Manca poco alle prossime elezioni Regionali in Liguria, Emilia-Romagna e Umbria e la campagna elettorale si svolge anche sui social, dove i candidati cercano di raccogliere quanti più consensi in vista del voto.

Un'analisi realizzata da Arcadia Mood per Fanpage.it ha monitorato gli account dei principali candidati alla presidenza delle tre Regioni, confrontando un po' di dati interessanti.

A partire dai numeri dei followers, sia su Facebook che su Instagram, passando per le statistiche su engagement, interazioni, post e nuovi arrivi, fino alla spesa investita dai singoli candidati per la loro comunicazione social, vediamo che cos'è emerso.

Liguria 2024, chi vince sui social tra Andrea Orlando e Marco Bucci

La Liguria è la prima Regione ad andare al voto per il rinnovo del Consiglio e per la nomina del presidente che prenderà il posto di Alessandro Piana (subentrato dopo le dimissioni di Giovanni Toti). Le elezioni si terranno il 27 e 28 novembre e a giocarsi la partita sono il dem Andrea Orlando, scelto per il centrosinistra, e il sindaco di Genova Marco Bucci, per il centrodestra.

Sui social Bucci pare andare meglio su Facebook, dove il sindaco raccoglie più interazioni rispetto a Orlando che pure ha un maggior numero di followers (101mila contro il 49mila di Bucci). Qui l'engagement del candidato del centrodestra, cioè il livello di coinvolgimento esercitato nei confronti degli altri utenti, raggiunge il 3,7% mentre quello dell'ex ministro si ferma al 2,2%.

Dal canto suo Orlando presenta un maggior numero di risulta più attrattivo su Instagram, dove genera l'11% engagement contro il 6,5%. In generale poi, il candidato del centrosinistra cresce di più su entrambi i social, anche se quest'ultimo aspetto potrebbe essere legato in parte al fatto che finora Orlando ha investito parecchio sui suoi profili. Negli ultimi 30 giorni il dem ha speso 2.700 euro tra Fb e Instagram, mentre la cifra di Bucci risulta molto più bassa, appena 135 euro.

Chi va meglio su Instagram e Facebook tra i candidati in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna invece, si voterà il 27 e 28 novembre. Alle elezioni dunque, manca ancora più di un mese, ma la campagna è già entrata nel vivo. Nella Regione i due principali candidati sono Elena Ugolini per il centrodestra e Michele De Pascale per il centrosinistra.

Sui social, Ugolini sembra avere la meglio sul candidato del campo largo soprattutto in termini di coinvolgimento. Le percentuali di engagement della candidata infatti, si attestano al 51% su Facebook e al 22% su Instagram , ben distanti dal 4,5% e 5% di De Pascale. Questa distanza, spiegano nel report, è in parte dovuta "all'investimento sponsorizzato" e alla diversa ampiezza della platea di followers. In genere infatti, gli account meno seguiti riescono a raggiungere un coinvolgimento maggiore di quelli che hanno più seguaci.

È pur vero, poi, che questa distanza si assottiglia nel conteggio assoluto di nuovi followers arrivati sui due profili. Ad ogni modo, entrambi i candidati hanno investito cifre importanti sulla loro comunicazione social, rispettivamente 6mila euro De Pascale e 7mila euro Ugolini.

Come vanno sui social i candidati alle Regionali in Umbria 2024

In Umbria invece, le performance social delle due principali candidate, Stefania Proietti per il centrosinistra e la governatrice leghista Donatella Tesei per il centrodestra, appaiono abbastanza similari. La presidente uscente risulta meno attrattiva sia su Fb che su Instagram, con percentuali più basse (rispettivamente 2,6% e 4,9%) dell'avversaria (4,4% e 6,5%).

Un dato interessante se si considera che Proietti negli ultimi trenta giorni non ha investito sui suoi profili, mentre Tesei ha speso 1500 euro.

In generale, la candidata del centrodestra è cresciuta di più su Instagram nell'ultimo mese, con 747 nuovi followers rispetto ai 646 di Proietti, che invece ha totalizzato un maggior numero di arrivi su Facebook (982 contro 385).