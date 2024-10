Maltempo in Italia, news in diretta. Allagamenti a Bologna, morto un ventenne. Oggi allerta meteo arancione in 5 regioni

Le ultime notizie sul maltempo e gli aggiornamenti dell'ultima ora. È allerta in tutta Italia a causa delle intense precipitazioni che da ieri si stanno abbattendo sul Paese. Situazione critica in varie zone dell’Emilia-Romagna, con allagamenti su buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Il sindaco Matteo Lepore ha diffuso via social un appello a non uscire in strada.

Forti temporali si registrano però anche in altre regioni da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade come fiumi a Catania e allagamenti a Siracusa. Esondazioni in Calabria, allerta in particolare nelle zone ioniche. Nelle Marche rischio di nuove frane e alluvioni, situazione preoccupante anche in Liguria.

In questo quadro la Protezione Civile ha diramato ieri un'allerta meteo arancione su Calabria meridionale e ionica, su buona parte dell’Emilia-Romagna, su ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori sud orientali della Lombardia. In altre tredici regioni l’allerta sarà gialla.

09:08 In Emilia Romagna oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime ore Sono oltre 300 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nelle ultime ore in Emilia Romagna per far fronte ai danni causati dalle piogge. La situazione più critica è in provincia di Bologna, dove a causa dell'esondazione dei torrenti Ravone, Savena e Zena e del fiume Idice sono in atto interventi di soccorso alla popolazione. A Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro, i Vigili del Fuoco fluviali stanno procedendo con le operazioni di recupero del corpo senza vita della persona dispersa da stanotte, dopo che l'auto su cui viaggiava era stata trascinata dalla piena del torrente Zena. Nel forlivese prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nelle zone di Cesenatico e Gatteo per soccorsi dovuti ad allagamenti e per la messa in sicurezza di persone minacciate dall'acqua. Inviati in rinforzo a Bologna e Reggio Emilia, mezzi e personale esperto nel soccorso connesso al rischio acquatico. A cura di Davide Falcioni 08:58 Chiusa la via Emilia ad Anzola a causa di una frana A causa di una frana è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 9 "Via Emilia" dal km 124,000 al km 120,560 all'altezza di Anzola dell'Emilia (Bologna). Lo rende noto l'Anas sul posto con le squadre e le forze dell'ordine, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. A cura di Davide Falcioni 08:43 Trovato il corpo del ventenne travolto dalla piena del fiume a Pianoro, nel bolognese Dopo ore di ricerche è stato trovato il corpo del ventenne disperso a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro) nel bolognese. Il ragazzo era stato travolto nella sua auto dall'ondata di piena del torrente Zena. Il giovane era con il fratello che è riuscito a salvarsi. A quanto si apprende, il corpo è stato individuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. A cura di Davide Falcioni 08:32 Trattenuti al palasport di Casalecchio di Reno gli spettatori del concerto di Umberto Tozzi Umberto Tozzi (ph crediti Cosimo Buccolieri) In accordo con la Prefettura di Bologna, per ragioni di pubblica sicurezza, ieri sera il pubblico di Unipol Arena che aveva assistito al concerto di Umberto Tozzi all'interno del Palasport è stato trattenuto per un paio di ore in modo da non riversare traffico sulle strade difficilmente percorribili". Lo ha reso noto, su Facebook, il sindaco di Casalecchio di Reno (Bologna), Matteo Ruggeri. A cura di Davide Falcioni 08:28 Convocato il tavolo operativo della Protezione Civile "Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è impegnato da diversi giorni nel fronteggiare le criticità connesse alla forte ondata di maltempo che sta interessando l'Italia, in particolare il Nord Italia. Per continuare a garantire una tempestiva risposta in tutte le zone interessate dall'ondata di maltempo, il capodipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato il Comitato operativo". Il tavolo è riunito presso la sede del Dipartimento per assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. A cura di Davide Falcioni 08:25 Esondazioni anche a Ravenna, Modena, Reggio Emilia e Piacenza L'esondazione dei fiumi in Emilia-Romagna è proseguita nel corso della notte con l'alluvione che si è estesa dall'area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. Lo ha reso noto la presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, invitando i residenti a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci. "Abbiamo avuto diverse criticità nell'area metropolitana di Bologna, anche perché ci erano stati forniti modelli diversi di evoluzione della perturbazione rispetto a quella effettiva. Prima la maggior parte delle criticità si sono concentrate su Bologna, poi a esondare sono stati quasi tutti gli affluenti a destra e a sinistra del Reno. Quasi tutti i corsi d'acqua hanno superato soglia 3, peggio ancora del maggio 2023". A cura di Davide Falcioni 08:22 A Pianoro (Bologna) ondata di piena travolge due fratelli: uno è disperso Due fratelli di vent'anni a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena a Pianoro (Bologna), in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello ventenne che ora risulterebbe disperso. Ricerche in corso. A cura di Davide Falcioni