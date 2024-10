video suggerito

Scuole chiuse per maltempo domani 21 ottobre: stop lezioni a Bologna, l'elenco dei comuni Dove resteranno chiuse le scuole lunedì 21 ottobre per maltempo? A causa delle allerte meteo e dei danni, in molti comuni dell'Emilia Romagna le lezioni sono sospese, compreso Bologna. Istituti chiusi anche in alcuni comuni della Calabria. L'elenco In aggiornamento.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo che ha interessato l'Italia ha provocato pesantissimi danni e disagi da nord a sud e continuerà a insistere anche nelle prossime ore, per questo molti comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 21 ottobre, quando sarà ancora allerta meteo in diverse regioni. In particolare interessata l'Emilia Romagna, colpita da una nuova alluvione che ha interessato tutta la pianura emiliana e in particolare la zona di Bologna e Modena. Scuole chiuse anche i alcuni comuni della Calabria per precedenti ordinanze.

Scuole chiuse ad esempio domani a Bologna e in diversi centri della provincia ma l'elenco delle scuole chiuse per la giornata di domani lunedì 21 ottobre è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.

Scuole chiuse domani in Emilia Romagna: l'elenco dei comuni

Dunque scuole chiuse domani a Bologna dove, come ha comunicato l'amministrazione comunale, "per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì 21 ottobre è sospesa l’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado". Nella stessa città metropolitana chiuse domani le scuole anche a Ozzano dell'Emilia, Budrio, Loiano, Pianoro e altri probabilmente si aggiungeranno nel corso del pomeriggio. Molti istituti scolastici inoltre restano chiusi domani in diverse cittadine emiliane perché danneggiati dal maltempo come a Molinella dove resterà chiusa la scuola dell'infanzia di Selva malvezzi.

Scuole chiuse in Calabria domani 21 ottobre

Nonostante l’allerta meteo declassata a gialla dalla Protezione Civile, per la giornata di domani lunedì 21 ottobre scuole chiuse in alcuni comuni del Calabria per precedenti ordinanze. Scuole chiuse ad esempio a Catanzaro dove ’Amministrazione Comunale spiega che "Nonostante l’allerta per domani sia attualmente di livello giallo, le condizioni meteorologiche rischiano di restare critiche con piogge persistenti che potrebbero interessare pericolosamente il territorio". Scuole chiuse anche a Sellia Marina.

In Emilia Romagna è allerta meteo rossa fino mezzanotte

In Emilia Romagna è allerta meteo rossa fino mezzanotte di oggi e poi allerta arancione in molte zone domani. Lunedì 21 ottobre è Allerta Arancione per piene dei fiumi su collina e pianura bolognese, costa e pianura ferrarese, pianure centro-occidentali di Modena, Reggio Emilia e Parma. Gialla su pianura piacentina e parmense. Per frane, smottamenti e piene dei corsi d’acqua minori e l'allerta è Arancione sulla collina bolognese e Gialla su tutta la Romagna, la montagna di Bologna, le colline e montagne delle province emiliane a ovest di Bologna, fino a Piacenza.